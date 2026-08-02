Испания02 августа 2026, 18:21 |
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Контракт согласован! Конкурент Лунина окончательно покидает Реал
Фран Гонсалес продолжит карьеру в Севилье
02 августа 2026, 18:21 |
2316
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21-летний вратарь «Реала» Фран Гонсалес вскоре станет игроком «Севильи».
Как сообщают испанские СМИ, королевский клуб продает 50 процентов прав на контракт своего воспитанника. При этом «бланкос» оставят за собой право первоочередного выкупа игрока в будущем. Сумма трансфера оценивается в 3 миллиона евро.
Сейчас в основной команде «Реала» остаются только два вратаря – бельгиец Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин. Последний перешел в мадридский клуб 8 лет назад, но с тех пор так и не приблизился к статусу первого вратаря «сливочных».
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