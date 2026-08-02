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  4. Контракт согласован! Конкурент Лунина окончательно покидает Реал
Испания
02 августа 2026, 18:21 |
2316
0

Контракт согласован! Конкурент Лунина окончательно покидает Реал

Фран Гонсалес продолжит карьеру в Севилье

02 августа 2026, 18:21 |
2316
0
Контракт согласован! Конкурент Лунина окончательно покидает Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес
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21-летний вратарь «Реала» Фран Гонсалес вскоре станет игроком «Севильи».

Как сообщают испанские СМИ, королевский клуб продает 50 процентов прав на контракт своего воспитанника. При этом «бланкос» оставят за собой право первоочередного выкупа игрока в будущем. Сумма трансфера оценивается в 3 миллиона евро.

Сейчас в основной команде «Реала» остаются только два вратаря – бельгиец Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин. Последний перешел в мадридский клуб 8 лет назад, но с тех пор так и не приблизился к статусу первого вратаря «сливочных».

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Фран Гонсалес Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Севилья
Андрей Плыгун Источник
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