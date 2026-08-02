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  4. Буковина – ЛНЗ. Прогноз Александра Шовковского на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 16:58 |
580
0

Буковина – ЛНЗ. Прогноз Александра Шовковского на матч УПЛ

Экс-тренер Динамо и амбассадор betking – о предстоящем поединке в чемпионате Украины

02 августа 2026, 16:58 |
580
0
Буковина – ЛНЗ. Прогноз Александра Шовковского на матч УПЛ
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В понедельник «Буковина» отпразднует долгожданное возвращение в элиту украинского футбола после 32-летнего отсутствия. В прошлом сезоне черновицкая команда не оставила соперникам шансов в Первой лиге, потеряв всего девять очков, а также вновь добралась до полуфинала Кубка Украины.

Летом состав усилили защитник Приймак и полузащитник Задерака. Не менее важно, что удалось сохранить лидеров команды и провести восемь контрольных матчей. При этом к старту сезона «Буковина» подходит не в оптимальном составе: из-за травм недоступны Дахновский, Танковский, Бойчук и Шинкаренко.

BETKING — стратегический партнер украинской Премьер-лиги

Добавим, что команда Григория Шищенко пока не может проводить домашние матчи в Черновцах. На стадионе продолжается установка современного освещения, однако завершение работ придется еще подождать.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании BETKING, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

ЛНЗ, как и нынешний соперник, совсем недавно побывал и во Второй, и в Первой лиге. Однако в прошлом сезоне черкасский клуб боролся за чемпионство УПЛ и в итоге финишировал вторым. Команда Пономарева вышла на пик формы уже в июле из-за раннего старта в еврокубках. В противостоянии с проверенным еврокубковым бойцом, бельгийским «Гентом» ЛНЗ выглядел более чем достойно и уступил лишь в серии пенальти после 210 «сухих» минут игрового времени.

Летом черкасский клуб усилился форвардом Коди Дэвидом, вингером Теди Царой, а также львовскими защитниками Романом и Кителой.
Есть ощущение, что после тяжелого выезда в Бельгию ЛНЗ сделает ставку на надежную игру в обороне, а стартовый натиск хозяев быстро сойдет на нет из-за жары и традиционной для начала сезона нехватки сыгранности. Серебряный призер прошлого чемпионата наверняка постарается использовать свои моменты впереди и начать сезон с победы, однако и ничья в нынешних обстоятельствах станет для гостей вполне приемлемым результатом.

Победа фавориту вовсе не гарантирована, а вот ставка на тотал меньше 2,5 голов выглядит весьма перспективной (коэффициент 1.68 на BETKING).

Прогноз Александра Шовковского
Буковина
3 августа 2026 -
15:30
ЛНЗ
Тотал меньше 2.5 1.68 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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