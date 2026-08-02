«Все должны быть Ямалями?». Известный тренер – о возвращении лиги U-21

Известный украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный высказался по поводу возобновления юношеского чемпионата Украины.

С 1 августа стартовала лига U-21, которая была упразднена в 2020 году. Грозный поддержал это решение и раскритиковал УАФ за предыдущее упразднение турнира.

«Хорошо, что вернули чемпионат U-21. Об этом я говорил уже очень давно. Кто тогда ликвидировал молодежную лигу... Я хочу спросить у себя: а о чем вы думали тогда? Вы что, думаете, что в 18 лет игрок должен уже играть, все должны быть как Ямаль?!

Зачем выбрасывать ребёнка после 19 лет – иди, куда хочешь? А кто его возьмёт в Премьер-лигу, ведь у каждого свои задачи. До 21 года футболисты должны постепенно дорастать до первой команды, отпустите их в аренду!» – сказал он.