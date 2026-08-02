Полузащитник Зари рассказал о победе над Колосом

Защитник «Зари» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать победу в первом туре чемпионата УПЛ над ковалевским «Колосом» – 2:0:

«Конечно, удаление ковалевца Никиты Бурды уже в дебюте поединка стало для нас серьезным подспорьем. Но следует отдать должное футболистам «Колоса», которые, перестроив ряды, даже в меньшинстве оказали упорное сопротивление. Достаточно сказать, что при счете 1:0 фарт где-то был на нашей стороне, когда голевой момент не реализовал капитан «Колоса» Андрей Цуриков.

Напряжение начало исчезать только когда под занавес противостояния Федор Задорожный забил во второй раз. После этого в действиях ковалевцев уже было меньше назойливости. Конечно, победа на старте чемпионата УПЛ всегда приятна, тем более что она была одержана над оппонентом, которому мы в последние годы чаще проигрывали».

Во втором туре «Заря» 9 августа будет принимать «Кривбасс».