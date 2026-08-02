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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 13:54 | Обновлено 02 августа 2026, 14:18
159
0

Полузащитник Зари рассказал о победе над Колосом

Игорь Пердута – о победе над неудобным соперником

02 августа 2026, 13:54 | Обновлено 02 августа 2026, 14:18
159
0
Полузащитник Зари рассказал о победе над Колосом
ФК Заря. Игорь Пердута
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Защитник «Зари» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать победу в первом туре чемпионата УПЛ над ковалевским «Колосом» – 2:0:

«Конечно, удаление ковалевца Никиты Бурды уже в дебюте поединка стало для нас серьезным подспорьем. Но следует отдать должное футболистам «Колоса», которые, перестроив ряды, даже в меньшинстве оказали упорное сопротивление. Достаточно сказать, что при счете 1:0 фарт где-то был на нашей стороне, когда голевой момент не реализовал капитан «Колоса» Андрей Цуриков.

Напряжение начало исчезать только когда под занавес противостояния Федор Задорожный забил во второй раз. После этого в действиях ковалевцев уже было меньше назойливости. Конечно, победа на старте чемпионата УПЛ всегда приятна, тем более что она была одержана над оппонентом, которому мы в последние годы чаще проигрывали».

Во втором туре «Заря» 9 августа будет принимать «Кривбасс».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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