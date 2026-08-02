ВИДЕО. Матч шедевров: Велетень сравнял счет в игре с Черноморцем
Забитый мяч произошел на 32-й минуте
В воскресенье проходит матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.
На 32-й минуте встречи счет в матче сравнялся благодаря голу вингера житомирян Владислава Велетня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Футболист сместился с правого фланга ближе к центру и шикарным обводным ударом отправил мяч в дальний угол ворот соперника.
ВИДЕО. Матч шедевров: Велетень сравнял счёт в игре с «Черноморцем»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теперь Михаил наконец-то получает возможность посвятить всего себя «игре № 1»
Владислав продолжит играть за «Жирону»