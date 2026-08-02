ВИДЕО. Матч шедевров: Велетень сравнял счет в игре с Черноморцем

В воскресенье проходит матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.

На 32-й минуте встречи счет в матче сравнялся благодаря голу вингера житомирян Владислава Велетня.

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Футболист сместился с правого фланга ближе к центру и шикарным обводным ударом отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

ВИДЕО. Матч шедевров: Велетень сравнял счёт в игре с «Черноморцем»