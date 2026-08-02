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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 13:49 | Обновлено 02 августа 2026, 14:18
365
0

ВИДЕО. Матч шедевров: Велетень сравнял счет в игре с Черноморцем

Забитый мяч произошел на 32-й минуте

02 августа 2026, 13:49 | Обновлено 02 августа 2026, 14:18
365
0
ВИДЕО. Матч шедевров: Велетень сравнял счет в игре с Черноморцем
ФК Полесье. Владислав Велетень
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В воскресенье проходит матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.

На 32-й минуте встречи счет в матче сравнялся благодаря голу вингера житомирян Владислава Велетня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболист сместился с правого фланга ближе к центру и шикарным обводным ударом отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

ВИДЕО. Матч шедевров: Велетень сравнял счёт в игре с «Черноморцем»

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Черноморец - Полесье видео голов и обзор Владислав Велетень
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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