Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард перешел в клуб Ла Лиги, который сыграет в ЛЧ
Испания
03 августа 2026, 07:02 |
1460
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард перешел в клуб Ла Лиги, который сыграет в ЛЧ

Юрий Кисак присоединился к «Вильярреалу»

03 августа 2026, 07:02 |
1460
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард перешел в клуб Ла Лиги, который сыграет в ЛЧ
Instagram. Юрий Кисак
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18-летний нападающий Юрий Кисак продолжит футбольную карьеру в Испании.

Украинский нападающий подписал свой первый профессиональный контракт и присоединился к «Вильярреалу», который со следующего сезона будет выступать в Лиге чемпионов.

«Сегодня день, который я запомню навсегда. Я подписал свой первый профессиональный контракт с «Вильярреалом». За этим моментом стоят многие годы работы, упорства, побед и сложных ситуаций, которые помогли мне стать сильнее и вырасти как футболисту и человеку.

Спасибо «Вильярреалу» за доверие и возможность продолжать воплощать свою мечту. Это только начало», – отметил украинец.

Юрий Кисак родом из Трускавца Львовской области. Последним клубом украинца была испанская «Корнелья», выступающая в третьем по силе дивизионе страны. В прошлом сезоне нападающий защищал цвета команды U-19, провел 24 матча и отличился 8 забитыми голами.

По теме:
Защитник Реала объяснил, почему решил продолжить карьеру в Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Реала
Скандал вокруг новичка Реала. ФИФА может сорвать громкий трансфер
Вильярреал трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Футбол | 02 августа 2026, 23:55 79
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?

Жребий 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдет 3 августа в 15:00

У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Бокс | 03 августа 2026, 02:02 4
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов

Стюард поделился мнением о решении украинца

Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Футбол | 02.08.2026, 08:44
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
ВИДЕО. Акинфенва возмутился своим внешним видом в FC 27
Футбол | 03.08.2026, 03:53
ВИДЕО. Акинфенва возмутился своим внешним видом в FC 27
ВИДЕО. Акинфенва возмутился своим внешним видом в FC 27
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 03.08.2026, 00:44
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
02.08.2026, 23:42
Бокс
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
01.08.2026, 19:34 3
Снукер
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
02.08.2026, 09:12 61
Футбол
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
02.08.2026, 08:32 4
Футбол
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
02.08.2026, 09:44 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем