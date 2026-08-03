ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард перешел в клуб Ла Лиги, который сыграет в ЛЧ

18-летний нападающий Юрий Кисак продолжит футбольную карьеру в Испании.

Украинский нападающий подписал свой первый профессиональный контракт и присоединился к «Вильярреалу», который со следующего сезона будет выступать в Лиге чемпионов.

«Сегодня день, который я запомню навсегда. Я подписал свой первый профессиональный контракт с «Вильярреалом». За этим моментом стоят многие годы работы, упорства, побед и сложных ситуаций, которые помогли мне стать сильнее и вырасти как футболисту и человеку.

Спасибо «Вильярреалу» за доверие и возможность продолжать воплощать свою мечту. Это только начало», – отметил украинец.

Юрий Кисак родом из Трускавца Львовской области. Последним клубом украинца была испанская «Корнелья», выступающая в третьем по силе дивизионе страны. В прошлом сезоне нападающий защищал цвета команды U-19, провел 24 матча и отличился 8 забитыми голами.