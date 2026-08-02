Черноморец – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру

2 августа в 13:00 по киевскому времени начнется матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

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Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко. Матч пройдет в Одессе на стадионе Черноморец.

Стали известны стартовые составы на матч Черноморец – Полесье:

Черноморец: Аниагбосо, Клименко, Жаржу, Фарина, Курко, Робакидзе, Фарасеенко, Когут, Герич, Алефіренко, Авагимян

Полесье: Бущан, Борел, Велетень, Андраде, Эмерллаху, Михайличенко, Красничи, Андриевский, Чоботенко, Крушинский, Гайдучик