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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 12:34 | Обновлено 02 августа 2026, 12:55
483
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Черноморец – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 1-го тура УПЛ начнется в 13:00

02 августа 2026, 12:34 | Обновлено 02 августа 2026, 12:55
483
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Черноморец – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру
ФК Полесье
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2 августа в 13:00 по киевскому времени начнется матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко. Матч пройдет в Одессе на стадионе Черноморец.

Стали известны стартовые составы на матч Черноморец – Полесье:

Черноморец: Аниагбосо, Клименко, Жаржу, Фарина, Курко, Робакидзе, Фарасеенко, Когут, Герич, Алефіренко, Авагимян

Полесье: Бущан, Борел, Велетень, Андраде, Эмерллаху, Михайличенко, Красничи, Андриевский, Чоботенко, Крушинский, Гайдучик

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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