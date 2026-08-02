Украина. Премьер лига02 августа 2026, 12:21 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Полесье
Матч 1-го тура УПЛ начнется 2 августа в 13:00
02 августа 2026, 12:21 |
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2 серпня 2026 года, в воскресенье, в 13:00 стартует матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле стадионе «Черноморец» в Одессе встретятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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