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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 12:21 |
522
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Полесье

Матч 1-го тура УПЛ начнется 2 августа в 13:00

02 августа 2026, 12:21 |
522
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Полесье
УПЛ
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2 серпня 2026 года, в воскресенье, в 13:00 стартует матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадионе «Черноморец» в Одессе встретятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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