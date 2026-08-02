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02 августа 2026, 02:58 | Обновлено 02 августа 2026, 03:00
284
0

ФОТО. Звезде фильмов для взрослых писали игрок Ювентуса и тренер

Райсса Беллини не стала раскрывать имена своих известных поклонников

02 августа 2026, 02:58 | Обновлено 02 августа 2026, 03:00
284
0
ФОТО. Звезде фильмов для взрослых писали игрок Ювентуса и тренер
Instagram. Райсса Беллини
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Итальянская модель и звезда фильмов для взрослых Райсса Беллини рассказала, что во время чемпионата мира получала личные сообщения от представителей футбольного мира.

По словам 37-летней Беллини, ей написал один из футболистов «Ювентуса», а также тренер, который работал на турнире.

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«Мне написали несколько человек. Позже я узнала, что один из них играет за «Ювентус». Также мне написал один тренер», – заявила Райсса. Имена футболиста и наставника она не назвала.

Беллини стала популярной в соцсетях благодаря откровенным образам, в которых посещала матчи чемпионата мира в США. Итальянка живет в Майами и болеет за «Ювентус», а на две ее страницы в Instagram суммарно подписаны около 1,5 миллиона пользователей.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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