Первый тур УПЛ стал юбилейным для двух зарубежных тренеров

Поединок с «Карпатами» оказался 70-м для 56-летнего наставника криворожцев Патрика ван Леувена в чемпионатах Украины. Он стал шестым тренером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. 31 матч нидерландец провел в УПЛ во главе «Кривбасса», 30 – «Зари» и 9 – «Шахтера». Подопечные ван Леувена 38 встреч выиграли, 16 завершили вничью, 16 проиграли (мячи 132-91), набрав в общей сложности 130 очков (61,9%).

Юбилей в первом туре отметил и еще один зарубежный тренер 39-летний хорват Младен Бартулович, который провел 60-й матч в украинском элитном дивизионе. 31 игру он возглавлял «Харьков», 26 – «Зарю» и 3 – «Ингулец». Подопечные Бартуловича одержали в общем 26 побед, 16 встреч завершили вничью, 18 проиграли (мячи 69-54), набрав 94 очка (52,2%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 тренеров-гвардейцев из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины