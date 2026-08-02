Первый тур УПЛ стал юбилейным для двух зарубежных тренеров
Патрик ван Леувен провел 70-й матч в УПЛ, а Младен Бартулович – 60-й
Поединок с «Карпатами» оказался 70-м для 56-летнего наставника криворожцев Патрика ван Леувена в чемпионатах Украины. Он стал шестым тренером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. 31 матч нидерландец провел в УПЛ во главе «Кривбасса», 30 – «Зари» и 9 – «Шахтера». Подопечные ван Леувена 38 встреч выиграли, 16 завершили вничью, 16 проиграли (мячи 132-91), набрав в общей сложности 130 очков (61,9%).
Юбилей в первом туре отметил и еще один зарубежный тренер 39-летний хорват Младен Бартулович, который провел 60-й матч в украинском элитном дивизионе. 31 игру он возглавлял «Харьков», 26 – «Зарю» и 3 – «Ингулец». Подопечные Бартуловича одержали в общем 26 побед, 16 встреч завершили вничью, 18 проиграли (мячи 69-54), набрав 94 очка (52,2%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 тренеров-гвардейцев из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
|
Тренер
|
Страна
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Шахтер (356), Динамо (76)
|
432
|
2.
|
Николай КОСТОВ
|
Болгария
|
Металлург Д (83), Карпаты (24),
|
139
|
|
|
|
Таврия (11), Сталь Км (21)
|
|
3.
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Хорватия
|
Карпаты (42), Днепр-1 (41),
|
113
|
|
|
|
Шахтер (30)
|
|
4.
|
Хуанде РАМОС
|
Испания
|
Днепр
|
107
|
5.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Португалия
|
Шахтер
|
96
|
6.
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Нидерланды
|
Заря (30), Шахтер (9), Кривбасс (31)
|
70
|
7.
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Хорватия
|
Ингулец (3), Заря (26), Харьков (31)
|
60
|
8.
|
Луиш КАШТРУ
|
Португалия
|
Шахтер
|
57
|
9.
|
Ангел ЧЕРВЕНКОВ
|
Болгария
|
Севастополь (21), Черноморец (32)
|
53
|
10.
|
Марино ПУШИЧ
|
Босния
|
Шахтер
|
50
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