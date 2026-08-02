Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый тур УПЛ стал юбилейным для двух зарубежных тренеров
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 00:44 | Обновлено 02 августа 2026, 00:54
21
0

Первый тур УПЛ стал юбилейным для двух зарубежных тренеров

Патрик ван Леувен провел 70-й матч в УПЛ, а Младен Бартулович – 60-й

02 августа 2026, 00:44 | Обновлено 02 августа 2026, 00:54
21
0
Первый тур УПЛ стал юбилейным для двух зарубежных тренеров
ФК Харьков. Младен Бартулович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Поединок с «Карпатами» оказался 70-м для 56-летнего наставника криворожцев Патрика ван Леувена в чемпионатах Украины. Он стал шестым тренером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. 31 матч нидерландец провел в УПЛ во главе «Кривбасса», 30 – «Зари» и 9 – «Шахтера». Подопечные ван Леувена 38 встреч выиграли, 16 завершили вничью, 16 проиграли (мячи 132-91), набрав в общей сложности 130 очков (61,9%).

Юбилей в первом туре отметил и еще один зарубежный тренер 39-летний хорват Младен Бартулович, который провел 60-й матч в украинском элитном дивизионе. 31 игру он возглавлял «Харьков», 26 – «Зарю» и 3 – «Ингулец». Подопечные Бартуловича одержали в общем 26 побед, 16 встреч завершили вничью, 18 проиграли (мячи 69-54), набрав 94 очка (52,2%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 тренеров-гвардейцев из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Тренер

Страна

Клубы

Матчи

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Шахтер (356), Динамо (76)

432

2.

Николай КОСТОВ

Болгария

Металлург Д (83), Карпаты (24),

139

Таврия (11), Сталь Км (21)

3.

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

Карпаты (42), Днепр-1 (41),

113

Шахтер (30)

4.

Хуанде РАМОС

Испания

Днепр

107

5.

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Шахтер

96

6.

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Нидерланды

Заря (30), Шахтер (9), Кривбасс (31)

70

7.

Младен БАРТУЛОВИЧ

Хорватия

Ингулец (3), Заря (26), Харьков (31)

60

8.

Луиш КАШТРУ

Португалия

Шахтер

57

9.

Ангел ЧЕРВЕНКОВ

Болгария

Севастополь (21), Черноморец (32)

53

10.

Марино ПУШИЧ

Босния

Шахтер

50

По теме:
В чемпионатах Украины впервые сыграл футболист из Австралии
Карпаты нанесли Кривбассу юбилейный разгром
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Наш новичок еще в другом часовом поясе»
цифры и факты Мнение эксперта Младен Бартулович Патрик ван Леувен
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Определился клуб Ваната на следующий сезон
Футбол | 01 августа 2026, 20:48 10
Решение принято. Определился клуб Ваната на следующий сезон
Решение принято. Определился клуб Ваната на следующий сезон

Владислав продолжит играть за «Жирону»

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Футбол | 01 августа 2026, 08:57 19
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол

Украинец может продолжить карьеру в Ла Лиге

Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Футбол | 01.08.2026, 02:17
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
Футбол | 01.08.2026, 09:27
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
Ванат упустил шанс, Крапивцов не пропустил. Жирона сгорела Арсеналу
Футбол | 01.08.2026, 23:32
Ванат упустил шанс, Крапивцов не пропустил. Жирона сгорела Арсеналу
Ванат упустил шанс, Крапивцов не пропустил. Жирона сгорела Арсеналу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Усик рассказал, что будет, если бой с Уайлдером сорвется
Усик рассказал, что будет, если бой с Уайлдером сорвется
31.07.2026, 09:32
Бокс
Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
01.08.2026, 04:15 5
Теннис
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
31.07.2026, 08:08 1
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
01.08.2026, 09:22
Бокс
Тренер Мудрика отреагировал на снятие дисквалификации с футболиста
Тренер Мудрика отреагировал на снятие дисквалификации с футболиста
01.08.2026, 08:02 2
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем