Каземиро: «Месси – один из богов футбола, если не сам Бог футбола»

Полузащитник Каземиро начинает этап карьеры в составе «Интер Майами». Бразилец лестно отозвался о своем новом одноклубнике Лионеле Месси.

«Сколько проблем мне доставлял Месси. Конечно, я мечтал играть с ним, я всегда хотел играть с лучшим. Я никогда не мог его остановить, мне всегда нужна была помощь моих товарищей по команде.

Я хочу наслаждаться общением с ним, помогать ему и делать его еще лучше. Он один из богов футбола, если не сам Бог футбола, и я хочу ему помочь», – заключил новый игрок «Интер Майами».

С 2013 по 2021 год Каземиро с Месси соперничали на поле за «Реал» и «Барселону» соответственно.