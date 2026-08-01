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  4. Каземиро: «Месси – один из богов футбола, если не сам Бог футбола»
Major League Soccer
01 августа 2026, 22:43 |
266
0

Каземиро: «Месси – один из богов футбола, если не сам Бог футбола»

Каземиро сказал несколько слов о новом партнере

01 августа 2026, 22:43 |
266
0
Каземиро: «Месси – один из богов футбола, если не сам Бог футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро
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Полузащитник Каземиро начинает этап карьеры в составе «Интер Майами». Бразилец лестно отозвался о своем новом одноклубнике Лионеле Месси.

«Сколько проблем мне доставлял Месси. Конечно, я мечтал играть с ним, я всегда хотел играть с лучшим. Я никогда не мог его остановить, мне всегда нужна была помощь моих товарищей по команде.

Я хочу наслаждаться общением с ним, помогать ему и делать его еще лучше. Он один из богов футбола, если не сам Бог футбола, и я хочу ему помочь», – заключил новый игрок «Интер Майами».

С 2013 по 2021 год Каземиро с Месси соперничали на поле за «Реал» и «Барселону» соответственно.

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Каземиро Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Руслан Полищук Источник: ESPN
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