Игрока Реала будут судить: показал порно другу

Защитник «Реала» Рауль Асенсио предстанет перед судом в сентябре по обвинению в распространении интимных видеозаписей с участием несовершеннолетней, несмотря на то, что обе предполагаемые жертвы отозвали свои жалобы против него.

Асенсио предъявлены два обвинения – в распространении видео без согласия и в распространении видеозаписи интимного характера с участием несовершеннолетней. Он предстанет перед судом вместе с тремя своими бывшими товарищами по молодежной команде мадридского «Реала». Ферран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия обвиняются в предполагаемой записи и распространении видеороликов сексуального характера с участием несовершеннолетней и еще одной женщины.

Судебный процесс состоится на Гран-Канарии 3, 4 и 7 сентября этого года. Дело касается видеосъемки, предположительно без согласия, сексуального контакта в частной зоне пляжного клуба на Канарских островах в июне 2023 года, а также предполагаемого распространения видео, также без согласия.

Прокуратура требует для 23 летнего игрока наказания в виде двух с половиной лет лишения свободы. Асенсио обвиняют в том, что он попросил запись у футболистов и показал ее другу.