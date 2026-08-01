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  4. Игрока Реала будут судить: показал порно другу
Испания
01 августа 2026, 20:12 |
815
0

Игрока Реала будут судить: показал порно другу

Рауль Асенсио через месяц идет в суд

01 августа 2026, 20:12 |
815
0
Игрока Реала будут судить: показал порно другу
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио
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Защитник «Реала» Рауль Асенсио предстанет перед судом в сентябре по обвинению в распространении интимных видеозаписей с участием несовершеннолетней, несмотря на то, что обе предполагаемые жертвы отозвали свои жалобы против него.

Асенсио предъявлены два обвинения – в распространении видео без согласия и в распространении видеозаписи интимного характера с участием несовершеннолетней. Он предстанет перед судом вместе с тремя своими бывшими товарищами по молодежной команде мадридского «Реала». Ферран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия обвиняются в предполагаемой записи и распространении видеороликов сексуального характера с участием несовершеннолетней и еще одной женщины.

Судебный процесс состоится на Гран-Канарии 3, 4 и 7 сентября этого года. Дело касается видеосъемки, предположительно без согласия, сексуального контакта в частной зоне пляжного клуба на Канарских островах в июне 2023 года, а также предполагаемого распространения видео, также без согласия.

Прокуратура требует для 23 летнего игрока наказания в виде двух с половиной лет лишения свободы. Асенсио обвиняют в том, что он попросил запись у футболистов и показал ее другу.

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Руслан Полищук Источник: The Athletic
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