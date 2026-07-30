Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Изгнанник Моуриньо получил травму и пополнил лазарет Реала
Испания
30 июля 2026, 16:23 | Обновлено 30 июля 2026, 16:45
264
0

Изгнанник Моуриньо получил травму и пополнил лазарет Реала

Рауль Асенсио не выдержал нагрузок на тренировках

30 июля 2026, 16:23 | Обновлено 30 июля 2026, 16:45
264
0
Изгнанник Моуриньо получил травму и пополнил лазарет Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

23-летний защитник Рауль Асенсио пополнил лазарет мадридского «Реала» во время летнего сбора.

По информации пресс-службы клуба, Асенсио травмировал прямую мышцу правого бедра. Ориентировочный срок восстановления на данный момент неизвестен.

Однако издание COPE сообщило, что защитник пропустит около шести месяцев.

После назначения Жозе Моуриньо на пост нового тренера «Реала» Рауль вошел в список игроков, от которых клуб хочет избавиться.

В услугах футболиста заинтересован французский «Марсель», а вот португальская «Бенфика» отказалась от защитника.

В прошлом сезоне Асенсио принял участие в 34 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

По теме:
Второй пошел. Реал договорился об еще одном трансфере в лондонский клуб АПЛ
Большая сделка. Реал согласовал продажу нападающего в клуб АПЛ
Реал запланировал покупку звезды сборной Украины на 2027 год
Рауль Асенсио Реал Мадрид травма чемпионат Испании по футболу Ла Лига учебно-тренировочные сборы Жозе Моуриньо
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Футбол | 30 июля 2026, 05:02 3
Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины

Ризнык заинтересовал «Ювентус»

ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 30 июля 2026, 10:15 11
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Почти все в этой игре против «бело-синих»...

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
Футбол | 30.07.2026, 13:54
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Футбол | 30.07.2026, 09:12
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Футбол | 29.07.2026, 21:52
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
29.07.2026, 08:37 9
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 17
Футбол
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
28.07.2026, 21:23 3
Футбол
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
28.07.2026, 16:59 7
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 28
Футбол
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
28.07.2026, 23:53 165
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем