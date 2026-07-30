Изгнанник Моуриньо получил травму и пополнил лазарет Реала

23-летний защитник Рауль Асенсио пополнил лазарет мадридского «Реала» во время летнего сбора.

По информации пресс-службы клуба, Асенсио травмировал прямую мышцу правого бедра. Ориентировочный срок восстановления на данный момент неизвестен.

Однако издание COPE сообщило, что защитник пропустит около шести месяцев.

После назначения Жозе Моуриньо на пост нового тренера «Реала» Рауль вошел в список игроков, от которых клуб хочет избавиться.

В услугах футболиста заинтересован французский «Марсель», а вот португальская «Бенфика» отказалась от защитника.

В прошлом сезоне Асенсио принял участие в 34 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.