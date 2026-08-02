Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дэнни УЭЛБЕК: «Челси выиграл много трофеев и я хочу выиграть еще больше»
Англия
02 августа 2026, 23:42 |
49
0

Дэнни УЭЛБЕК: «Челси выиграл много трофеев и я хочу выиграть еще больше»

Английский нападающий прокомментировал свой переход в «Челси»

02 августа 2026, 23:42 |
49
0
Дэнни УЭЛБЕК: «Челси выиграл много трофеев и я хочу выиграть еще больше»
ФК Челси. Дэнни Уэлбек
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Английский нападающий Дэнни Уэлбек прокомментировал свой переход из «Брайтона» в лондонский «Челси»:

«Когда слышишь об интересе со стороны «Челси», это наполняет тебя невероятной гордостью. Зная историю клуба, понимаешь, что это команда, которая хочет выигрывать трофеи и стремится делать это каждый сезон.

Для меня честь оказаться в таком клубе, и я в восторге от того, что ждёт впереди. Я уже знаком с несколькими ребятами, у нас были замечательные беседы с тренером, я уже чувствую связь с командой. Я чувствую огонь внутри себя и готов отдать всё за этот клуб, чтобы все в клубе, в том числе болельщики, гордились.

Этот клуб — о трофеях и победах. Эта философия находит отклик во мне, потому что к этому я стремлюсь каждый день. Я буду выкладываться на все сто каждый день на тренировках. Я хочу побеждать, совершенствоваться и становиться сильнее в клубе с такой историей. «Челси» выиграл множество трофеев, и я хочу выиграть с этим клубом ещё больше».

По теме:
Защитник Реала объяснил, почему решил продолжить карьеру в Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Реала
Скандал вокруг новичка Реала. ФИФА может сорвать громкий трансфер
трансферы Дэнни Уэлбек Брайтон Челси трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Кудровка. Прогноз Виктора Вацко на матч 1-го тура УПЛ
Футбол | 02 августа 2026, 21:38 0
Шахтер – Кудровка. Прогноз Виктора Вацко на матч 1-го тура УПЛ
Шахтер – Кудровка. Прогноз Виктора Вацко на матч 1-го тура УПЛ

«Горняки» начнут защиту титула против команды, которой прочат роль аутсайдера сезона

Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Футбол | 02 августа 2026, 08:44 5
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала

Украинец может перейти в «Страсбург»

Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор
Футбол | 02.08.2026, 16:28
Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор
Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Футбол | 02.08.2026, 07:44
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Решение принято. Определилась судьба Романа Яремчука
Футбол | 02.08.2026, 07:32
Решение принято. Определилась судьба Романа Яремчука
Решение принято. Определилась судьба Романа Яремчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
01.08.2026, 04:32 1
Бокс
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
01.08.2026, 06:59 106
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
01.08.2026, 09:22
Бокс
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
01.08.2026, 23:08
Бокс
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
01.08.2026, 08:32 17
Футбол
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
02.08.2026, 09:12 59
Футбол
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
02.08.2026, 08:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем