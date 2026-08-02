Дэнни УЭЛБЕК: «Челси выиграл много трофеев и я хочу выиграть еще больше»

Английский нападающий Дэнни Уэлбек прокомментировал свой переход из «Брайтона» в лондонский «Челси»:

«Когда слышишь об интересе со стороны «Челси», это наполняет тебя невероятной гордостью. Зная историю клуба, понимаешь, что это команда, которая хочет выигрывать трофеи и стремится делать это каждый сезон.

Для меня честь оказаться в таком клубе, и я в восторге от того, что ждёт впереди. Я уже знаком с несколькими ребятами, у нас были замечательные беседы с тренером, я уже чувствую связь с командой. Я чувствую огонь внутри себя и готов отдать всё за этот клуб, чтобы все в клубе, в том числе болельщики, гордились.

Этот клуб — о трофеях и победах. Эта философия находит отклик во мне, потому что к этому я стремлюсь каждый день. Я буду выкладываться на все сто каждый день на тренировках. Я хочу побеждать, совершенствоваться и становиться сильнее в клубе с такой историей. «Челси» выиграл множество трофеев, и я хочу выиграть с этим клубом ещё больше».