Петр СТАСЮК: «Мы знаем сильные стороны ЛНЗ»

Защитник черновицкой «Буковины» Петр Стасюк поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ.

– Уже в понедельник «Буковина» сыграет свой дебютный матч в Украинской Премьер-лиге. Верится ли, что этот момент наконец-то настал?

– Да, верится. Мы очень долго ждали этого момента. Позади сборы, которые, честно говоря, казались довольно длительными. Но, слава Богу, уже пришло время начать чемпионат.

– Как оценишь готовность команды к такому ответственному сезону?

– Думаю, команда очень хорошо подготовилась к чемпионату. С каждым днём мы всё лучше понимаем друг друга, новички хорошо влились в коллектив. Считаю, что сейчас мы готовы на сто процентов.

– У тебя есть опыт выступлений за ЛНЗ. Какова была твоя реакция, когда ты узнал, что именно этот клуб станет нашим первым соперником в УПЛ?

– Честно говоря, каких-то особых эмоций не было. Просто отнесся к этому спокойно. Во втором туре мы играем с «Оболонью», за которую я также выступал. Думаю, для нас нет большой разницы, с кем начинать чемпионат. ЛНЗ — очень хорошая проверка наших сил, ведь это серебряный призер прошлого сезона и участник еврокубков. Считаю, что будет очень интересный матч.

– Не было мысли, что, возможно, лучше было бы стартовать с менее статусного соперника?

– Конечно, ЛНЗ – очень сильная команда, и её результаты говорят сами за себя. Но, думаю, в этом чемпионате все соперники очень серьёзного уровня, поэтому кого-то отдельно сейчас выделять не стоит.

– В четверг «ЛНЗ» провел 120-минутный матч еврокубков в Бельгии против «Гента». Какие выводы вы сделали после этой игры?

– Это очень хорошо физически подготовленная, атлетичная команда. Думаю, будет много борьбы. Но у нас есть свои козыри, которые мы можем использовать против этого соперника.

– Может ли сказаться на ЛНЗ усталость после еврокубкового матча и переездов?

– Думаю, в черкасском клубе всё хорошо организовано. Я знаю, как там всё работает, поэтому уверен, что команда успеет восстановиться. Возможно, не полностью, но к этому матчу они точно будут хорошо готовы.

– Из-за условий арендных соглашений против ЛНЗ не сыграют Илья Путря и Вячеслав Танковский. Насколько это влияет на кадровый потенциал нашей команды?

– Не сказал бы, что это серьезно повлияет на наш потенциал. Это очень качественные футболисты, которые однозначно усилили нашу команду. Но у нас достаточно хороших исполнителей, способных достойно их заменить.

– Статистика личных встреч между «Буковиной» и ЛНЗ пока полностью на нашей стороне: в двух проведенных поединках черновчане дважды побеждали. Последний матч состоялся весной, когда мы выбили черкасцев из Кубка Украины. Учитывается ли опыт той последней игры при подготовке?

– Однозначно. Команда у них не сильно изменилась. Да, есть новые футболисты, но общий рисунок игры остался практически прежним, ведь тренерский штаб у них не изменился. Думаю, что мы увидим на поле примерно тот же футбол, который видели весной в Кубке – принципиально он ничем отличаться не будет.

– Матч, к сожалению, состоится не в Черновцах, а во Львове. Возможно, хочешь что-то прямо сейчас сказать нашим болельщикам, которые будут поддерживать «Буковину» в этом матче?

– Очень жаль, что мы не можем сыграть этот исторический матч в Черновцах. Я уверен, что дома у нас была бы невероятная поддержка. Хочу попросить наших болельщиков и в дальнейшем быть вместе с командой – поддерживать нас и в хорошие моменты, и тогда, когда будет тяжелее. Это футбол, здесь бывает по-разному. А мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы радовать наших болельщиков яркой игрой и результатами.

Матч «Буковина» – ЛНЗ состоится 3 августа в 15:30 по киевскому времени.