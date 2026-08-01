Экс-игрок сборной Украины рассказал, нужно ли Мальдере вызвать Мудрика
Микитин – об отмене дисквалификации вингера «Челси»
Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как быстро может вернуться на привычный уровень Михаил Мудрик после почти двухлетнего отлучения от футбола из-за допингового скандала.
«Уже в ближайшее время Мудрику придется доказывать многое. Думаю, что с физическими кондициями не должно быть проблем, ведь в этом году он держал себя в руках, чувствуя, что вскоре сможет вернуться.
Что касается игровой практики, то здесь все гораздо сложнее. Чтобы быть в тонусе, нужно провести 7–8 матчей подряд, как говорится, от звонка до звонка. Поскольку Михаил очень много пропустил, то вряд ли новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо будет сильно беспокоиться о его восстановлении. В его распоряжении – «звездный» состав. Особенно если учесть, что перед допинговым скандалом Мудрик потерял место в основном составе.
Поэтому я склоняюсь к тому, что украинцу лучше оперативно достичь с клубным руководством договоренности об аренде в менее статусную команду, где ему была бы гарантирована игровая практика. Это сейчас очень важно. Пусть доказывает свою профпригодность, а «Челси» никуда не денется, ведь у Мудрика многолетний контракт.
Еще один вызов для Михаила связан с выступлениями за сборную Украины. По моему мнению, он попадет в расширенный список игроков, которые будут готовиться к сентябрьским матчам Лиги наций. Далее, прежде всего, от самого Мудрика будет зависеть, насколько быстро он сможет рассчитывать на благосклонность Андреа Мальдеры».
Ранее Михаил Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол.
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P.S. Для упоротих - минусовати знизу)))))