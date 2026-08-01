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Сборная УКРАИНЫ
01 августа 2026, 13:19 | Обновлено 01 августа 2026, 13:43
1183
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Экс-игрок сборной Украины рассказал, нужно ли Мальдере вызвать Мудрика

Микитин – об отмене дисквалификации вингера «Челси»

01 августа 2026, 13:19 | Обновлено 01 августа 2026, 13:43
1183
4 Comments
Экс-игрок сборной Украины рассказал, нужно ли Мальдере вызвать Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как быстро может вернуться на привычный уровень Михаил Мудрик после почти двухлетнего отлучения от футбола из-за допингового скандала.

«Уже в ближайшее время Мудрику придется доказывать многое. Думаю, что с физическими кондициями не должно быть проблем, ведь в этом году он держал себя в руках, чувствуя, что вскоре сможет вернуться.

Что касается игровой практики, то здесь все гораздо сложнее. Чтобы быть в тонусе, нужно провести 7–8 матчей подряд, как говорится, от звонка до звонка. Поскольку Михаил очень много пропустил, то вряд ли новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо будет сильно беспокоиться о его восстановлении. В его распоряжении – «звездный» состав. Особенно если учесть, что перед допинговым скандалом Мудрик потерял место в основном составе.

Поэтому я склоняюсь к тому, что украинцу лучше оперативно достичь с клубным руководством договоренности об аренде в менее статусную команду, где ему была бы гарантирована игровая практика. Это сейчас очень важно. Пусть доказывает свою профпригодность, а «Челси» никуда не денется, ведь у Мудрика многолетний контракт.

Еще один вызов для Михаила связан с выступлениями за сборную Украины. По моему мнению, он попадет в расширенный список игроков, которые будут готовиться к сентябрьским матчам Лиги наций. Далее, прежде всего, от самого Мудрика будет зависеть, насколько быстро он сможет рассчитывать на благосклонность Андреа Мальдеры».

Ранее Михаил Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол.

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инсайд Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Владимир Микитин Андреа Мальдера допинг дисквалификация
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 4
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З Челсі згоден практично на сто відсотків. Але все одно треба з початку подивиться в яких він кондиціях. А от на рахунок збірої, то там зліва зовсім нема з кого вибирати.  Так що Мудрік в любих кондиціях ігрових не стане на заваді. 
P.S. Для упоротих - минусовати знизу)))))
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+2
+100
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+2
Зірковий склад який міг і з АПЛ вилетіти.В Челсі одна зірка це Мудріньо
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0
А кто этот аналитик от слова анал ? Что он вообще из себя представляет ?
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-1
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