Романо подтвердил. ПСЖ усилится игроком сборной Франции за круглую сумму

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Магнес Аклиуш покинет Монако
Французский атакующий полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш в скором времени перейдет в парижский «Пари Сен-Жермен», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, парижане заплатят за 24-летнего футболиста 50 миллионов евро. Игрок подпишет контракт до лета 2031 года.
В сезоне 2025/26 Магнес Аклиуш провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» может расстаться с Брэдли Барколом.
🚨🔴🔵 Maghnes Akliouche to Paris Saint-Germain, here we go! 💥— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026
Breakthrough between clubs revealed here two days ago at €50m and now also green light on final details from player side.
Medical will be next week. Akliouche will sign until June 2031. pic.twitter.com/vuE74j7urM
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