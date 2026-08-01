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  4. Романо подтвердил. ПСЖ усилится игроком сборной Франции за круглую сумму
Франция
01 августа 2026, 15:27 | Обновлено 01 августа 2026, 15:30
399
0

Романо подтвердил. ПСЖ усилится игроком сборной Франции за круглую сумму

Магнес Аклиуш покинет Монако

01 августа 2026, 15:27 | Обновлено 01 августа 2026, 15:30
399
0
Романо подтвердил. ПСЖ усилится игроком сборной Франции за круглую сумму
Getty Images/Global Images Ukraine
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Французский атакующий полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш в скором времени перейдет в парижский «Пари Сен-Жермен», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане заплатят за 24-летнего футболиста 50 миллионов евро. Игрок подпишет контракт до лета 2031 года.

В сезоне 2025/26 Магнес Аклиуш провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» может расстаться с Брэдли Барколом.

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Монако трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 Магнес Аклиуш Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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