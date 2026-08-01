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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 10:31 | Обновлено 01 августа 2026, 11:26
235
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Виктор Скрипник отметил двойной юбилей

Наставник луганчан отпраздновал 90-ю викторию в 200-м матче в украинской тренерской карьере

01 августа 2026, 10:31 | Обновлено 01 августа 2026, 11:26
235
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Виктор Скрипник отметил двойной юбилей
ФК Заря. Виктор Скрипник
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Поединок с «Колосом» (2:0) стал 200-м в украинской тренерской карьере наставника луганчан Виктора Скрипника. 167 матчей он провел в чемпионатах Украины, 24 – в еврокубках и 9 – в Кубке Украины. В 134 играх Скрипник возглавлял «Зарю», в 53 – «Ворсклу» и в 13 – «Металлист 1925». В общей сложности подопечные юбиляра 90 встреч выиграли (ЧУ - 76, КУ – 5, ЕК – 9), 46 завершили вничью, 64 проиграли, 287 мячей забили, 246 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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