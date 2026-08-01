Виктор Скрипник отметил двойной юбилей

Поединок с «Колосом» (2:0) стал 200-м в украинской тренерской карьере наставника луганчан Виктора Скрипника. 167 матчей он провел в чемпионатах Украины, 24 – в еврокубках и 9 – в Кубке Украины. В 134 играх Скрипник возглавлял «Зарю», в 53 – «Ворсклу» и в 13 – «Металлист 1925». В общей сложности подопечные юбиляра 90 встреч выиграли (ЧУ - 76, КУ – 5, ЕК – 9), 46 завершили вничью, 64 проиграли, 287 мячей забили, 246 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ