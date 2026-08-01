«Не вижу смысла». Украинский тренер раскритиковал стажировку в Европе

Сергей Кравченко, член тренерского штаба житомирского «Полесья», поделился своими мыслями о стажировках украинских тренеров в Европе.

43-летний специалист не видит смысла в большинстве таких поездок, поскольку они ничего нового не дают.

«Стажировка, как у многих: поехал, на трибуне посидел неделю, посмотрел и уехал обратно – я в этом не вижу смысла. Сейчас в интернете масса видео и тренировок, а вот чтобы было живое общение – это другое дело», – пояснил Кравченко.

В то же время тренер допускает, что мог бы поехать учиться у отдельных руководителей европейских команд, чей футбол ему импонирует. В частности, Кравченко считает, что мог бы перенять многое у главного тренера «Порту» Франческо Фариоли.