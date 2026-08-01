Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не вижу смысла». Украинский тренер раскритиковал стажировку в Европе
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 12:55 |
181
0

«Не вижу смысла». Украинский тренер раскритиковал стажировку в Европе

Сергей Кравченко не понимает, зачем отечественные специалисты массово уезжают учиться за границу

01 августа 2026, 12:55 |
181
0
«Не вижу смысла». Украинский тренер раскритиковал стажировку в Европе
ФК Полесье. Сергей Кравченко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сергей Кравченко, член тренерского штаба житомирского «Полесья», поделился своими мыслями о стажировках украинских тренеров в Европе.

43-летний специалист не видит смысла в большинстве таких поездок, поскольку они ничего нового не дают.

«Стажировка, как у многих: поехал, на трибуне посидел неделю, посмотрел и уехал обратно – я в этом не вижу смысла. Сейчас в интернете масса видео и тренировок, а вот чтобы было живое общение – это другое дело», – пояснил Кравченко.

В то же время тренер допускает, что мог бы поехать учиться у отдельных руководителей европейских команд, чей футбол ему импонирует. В частности, Кравченко считает, что мог бы перенять многое у главного тренера «Порту» Франческо Фариоли.

«К нему я бы поехал однозначно. Мне очень нравится, как он видит футбол и как хочет играть. Я бы к нему в первую очередь хотел поехать на стажировку», – сказал Сергей.

По теме:
Кривбасс – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Будут игроки из Динамо. Заря еще не завершила работу на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о кадровых изменениях в киевском клубе
Сергей Кравченко Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стажировка
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 31 июля 2026, 18:10 109
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком

Дисквалификация игрока отменена

Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Футбол | 01 августа 2026, 02:17 9
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником

Президент УАФ не общается с Пирло

Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Футбол | 01.08.2026, 06:59
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
«Нам не повезло». В Полесье объяснили причину неудачи в еврокубках
Футбол | 01.08.2026, 11:16
«Нам не повезло». В Полесье объяснили причину неудачи в еврокубках
«Нам не повезло». В Полесье объяснили причину неудачи в еврокубках
Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо
Футбол | 01.08.2026, 07:29
Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо
Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 25
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 05:32 5
Бокс
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 15
Футбол
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
31.07.2026, 08:15 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем