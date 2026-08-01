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Чемпионат мира
01 августа 2026, 10:30 | Обновлено 01 августа 2026, 10:56
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Дал задний ход! Инфантино официально отказался от идеи продажи ЧМ-2030

ФИФА опубликовала заявление о будущем чемпионата мира

01 августа 2026, 10:30 | Обновлено 01 августа 2026, 10:56
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Дал задний ход! Инфантино официально отказался от идеи продажи ЧМ-2030
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) утром в субботу, 1 августа, было опубликовано заявление главы организации Джанни Инфантино, в котором он фактически отказывается от своей идеи частичной передачи прав на организацию чемпионата мира по футболу в руки частных инвесторов.

«Проект FIFA Forward Enterprise был направлен на создание основы для дальнейшего усиления поддержки ассоциаций-членов ФИФА и развития футбола во всем мире, особенно в тех странах, где такая поддержка наиболее необходима. С самого начала мы подчеркивали, что реализация этой инициативы возможна только при условии поддержки большинства ассоциаций-членов ФИФА и после проведения консультаций с ними, Советом ФИФА, конфедерациями и другими заинтересованными сторонами.

Внимательно выслушав все позиции, мы пришли к выводу, что этот проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не соответствуют первоначальной цели, ради которой он был предложен. Нашей целью всегда было – и всегда будет – объединять и развивать футбол. Поэтому это предложение не будет реализовано.

В дальнейшем я намерен в течение ближайших дней и недель вновь объединить всех заинтересованных сторон в духе общего интереса к нашей игре, чтобы и впредь способствовать развитию футбола во всем мире, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке», – говорится в заявлении.

На днях стало известно, что ФИФА хочет создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая получит права на коммерческую деятельность при организации чемпионата мира. Предварительная оценка проекта составляет 20 млрд долларов. 20% акций компании планировали продать частным инвесторам. По данным СМИ, одним из главных покупателей должна была стать семья президента США Дональда Трампа. Инициатива вызвала бурную реакцию не только среди региональных конфедераций и национальных ассоциаций, но и в самой ФИФА.

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ФИФА чемпионат мира по футболу Джанни Инфантино скандал
Андрей Плыгун Источник: ФИФА
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