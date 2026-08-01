Дал задний ход! Инфантино официально отказался от идеи продажи ЧМ-2030

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) утром в субботу, 1 августа, было опубликовано заявление главы организации Джанни Инфантино, в котором он фактически отказывается от своей идеи частичной передачи прав на организацию чемпионата мира по футболу в руки частных инвесторов.

«Проект FIFA Forward Enterprise был направлен на создание основы для дальнейшего усиления поддержки ассоциаций-членов ФИФА и развития футбола во всем мире, особенно в тех странах, где такая поддержка наиболее необходима. С самого начала мы подчеркивали, что реализация этой инициативы возможна только при условии поддержки большинства ассоциаций-членов ФИФА и после проведения консультаций с ними, Советом ФИФА, конфедерациями и другими заинтересованными сторонами.

Внимательно выслушав все позиции, мы пришли к выводу, что этот проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не соответствуют первоначальной цели, ради которой он был предложен. Нашей целью всегда было – и всегда будет – объединять и развивать футбол. Поэтому это предложение не будет реализовано.

В дальнейшем я намерен в течение ближайших дней и недель вновь объединить всех заинтересованных сторон в духе общего интереса к нашей игре, чтобы и впредь способствовать развитию футбола во всем мире, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке», – говорится в заявлении.