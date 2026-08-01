Украина – Бельгия. Пляжный футбол, Евролига. Смотреть онлайн LIVE
1 августа в 16:00 матч за 5–8 места с участием украинской сборной
Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.
1 августа в 16:00 в Кишиневе в матче за 5–8 места играют сборные Украины и Бельгии.
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Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова заняла лишь третье место в группе на 3-м этапе Евролиги и потеряла шансы выступить в Суперфинале.
В групповом раунде Украина разгромила Эстонию (5:1), а затем уступила Германии (2:3) и Дании (3:5).
Группа C: Италия (9 очков), Молдова (6), Казахстан (1), Бельгия (0).
Группа D: Дания (8 очков), Германия (6), Украина (3), Эстония (0).
В матчах за 5–8 места 1 августа играют: 13:30. Казахстан – Эстония, 16:00. Украина – Бельгия.
В полуфиналах третьего этапа встречаются: 18:45. Италия – Германия, 20:00. Дания – Молдова.
Пляжный футбол (мужчины). Евролига 2026
Матчи за 5–8 места. 1 августа 2026. Кишинев (Молдова)
16:00. Украина – Бельгия
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