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Пляжный футбол
01 августа 2026, 13:09 | Обновлено 01 августа 2026, 13:12
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0

Украина – Бельгия. Пляжный футбол, Евролига. Смотреть онлайн LIVE

1 августа в 16:00 матч за 5–8 места с участием украинской сборной

01 августа 2026, 13:09 | Обновлено 01 августа 2026, 13:12
8
0
Украина – Бельгия. Пляжный футбол, Евролига. Смотреть онлайн LIVE
УАФ
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Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.

1 августа в 16:00 в Кишиневе в матче за 5–8 места играют сборные Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова заняла лишь третье место в группе на 3-м этапе Евролиги и потеряла шансы выступить в Суперфинале.

В групповом раунде Украина разгромила Эстонию (5:1), а затем уступила Германии (2:3) и Дании (3:5).

Группа C: Италия (9 очков), Молдова (6), Казахстан (1), Бельгия (0).

Группа D: Дания (8 очков), Германия (6), Украина (3), Эстония (0).

В матчах за 5–8 места 1 августа играют: 13:30. Казахстан – Эстония, 16:00. Украина – Бельгия.

В полуфиналах третьего этапа встречаются: 18:45. Италия – Германия, 20:00. Дания – Молдова.

Пляжный футбол (мужчины). Евролига 2026

Матчи за 5–8 места. 1 августа 2026. Кишинев (Молдова)

16:00. Украина – Бельгия

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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