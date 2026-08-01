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Англия
01 августа 2026, 13:47 | Обновлено 01 августа 2026, 13:54
1759
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В Англии сообщили о проблемах, с которыми столкнется Мудрик в Челси

Конкурентами украинца станут Морган Роджерс, Джейми Байно-Гиттенс и Педру Нету

01 августа 2026, 13:47 | Обновлено 01 августа 2026, 13:54
1759
3 Comments
В Англии сообщили о проблемах, с которыми столкнется Мудрик в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик столкнется с серьезными проблемами после возвращения на поле. Об этом сообщило авторитетное издание The Athletic:

«Дисквалификация футболиста осталась позади, но возобновление карьеры будет непростым делом. За время отсутствия игрока «Челси» сильно изменился.

Как Мудрик впишется в состав, который был сформирован с учетом его отсутствия? Обстоятельства непростые. Алонсо не всегда играл с классическими вингерами в прошлом.

На левом фланге, где играет Мудрик, есть Гиттенс, который набрал невероятный ход, и рекордное приобретение клуба – Роджерс. И Педру Нету тоже может играть слева.

Конкуренция слишком высокая – в этом сезоне нет возможности участвовать в еврокубках, что было бы полезным способом для Мудрика получить игровое время.

До закрытия трансферного окна украинец имеет месяц, чтобы убедить «Челси» в том, что он должен рассматриваться в качестве кандидата основной команды на сезон. Но в какой форме вингер прибудет на сборы, никто не знает.

За почти два года активной игры в «Челси» Мудрик испытывал проблемы со стабильностью – сначала под руководством Грэма Поттера, затем у Маурисио Почеттино, и наконец, ненадолго под руководством Марески.

Его атлетизм и скорость хвалили, но многие главные тренеры выражали недовольство, а его результативность – пять голов и четыре результативные передачи в 53 матчах чемпионата – едва ли можно назвать выдающейся.

Самый главный вопрос, касающийся Мудрика, уже решён. Но как выглядит его будущее, никто не понимает», – сообщили британские журналисты.

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Николай Тытюк Источник: The Athletic
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Без Мудрика Челсі просрали Тоттенхему  2:1, Алонсо роби висновки 
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Та треба хоч подивитись, як він зараз виглядає. В сенсі не зовнішність, а профессійно. А потім вже прогнози якісь робити.
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