В Англии сообщили о проблемах, с которыми столкнется Мудрик в Челси

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик столкнется с серьезными проблемами после возвращения на поле. Об этом сообщило авторитетное издание The Athletic:

«Дисквалификация футболиста осталась позади, но возобновление карьеры будет непростым делом. За время отсутствия игрока «Челси» сильно изменился.

Как Мудрик впишется в состав, который был сформирован с учетом его отсутствия? Обстоятельства непростые. Алонсо не всегда играл с классическими вингерами в прошлом.

На левом фланге, где играет Мудрик, есть Гиттенс, который набрал невероятный ход, и рекордное приобретение клуба – Роджерс. И Педру Нету тоже может играть слева.

Конкуренция слишком высокая – в этом сезоне нет возможности участвовать в еврокубках, что было бы полезным способом для Мудрика получить игровое время.

До закрытия трансферного окна украинец имеет месяц, чтобы убедить «Челси» в том, что он должен рассматриваться в качестве кандидата основной команды на сезон. Но в какой форме вингер прибудет на сборы, никто не знает.

За почти два года активной игры в «Челси» Мудрик испытывал проблемы со стабильностью – сначала под руководством Грэма Поттера, затем у Маурисио Почеттино, и наконец, ненадолго под руководством Марески.

Его атлетизм и скорость хвалили, но многие главные тренеры выражали недовольство, а его результативность – пять голов и четыре результативные передачи в 53 матчах чемпионата – едва ли можно назвать выдающейся.

Самый главный вопрос, касающийся Мудрика, уже решён. Но как выглядит его будущее, никто не понимает», – сообщили британские журналисты.