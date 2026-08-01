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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 09:53 | Обновлено 01 августа 2026, 11:01
5387
4

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило переход нападающего после матча с ПАОКом

Герич был внесен в заявку одесского клуба

01 августа 2026, 09:53 | Обновлено 01 августа 2026, 11:01
5387
4 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило переход нападающего после матча с ПАОКом
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Герич
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Нападающий киевского «Динамо» Владислав Герич в новом сезоне будет выступать за одесский «Черноморец».

20-летний футболист уже официально внесён в заявку одесского клуба на чемпионат Украинской Премьер-лиги, что подтверждает его переход в команду.

В прошлом сезоне Герич выступал за «Черноморец» на правах аренды, которая, вероятно, была продлена.

В сезоне 2025/26 украинец провел 24 матча в футболке одесского «Черноморца», забил восемь голов, отдал две голевые передачи и помог команде пробиться в Украинскую Премьер-лигу.

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Динамо Киев трансферы Черноморец Одесса трансферы УПЛ Владислав Герич
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 4
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Замість того, щоб будувати нове ДК, оновлювати склад, команду перетворюють на "шлак". Вже навіть не спеціалістам видно, що з цього складу Динамо вже не "вижмеш" нічого. А молодий гравець, та ще й з таким призвіщем міг би додати енергійності в грі команди...
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0
mda ihrok dla upl...ne bilse
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0
Так он Герич или ГерЫч?
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0
отлично! неплохо себя показал в Первой лиге
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0
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