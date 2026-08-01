ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило переход нападающего после матча с ПАОКом
Герич был внесен в заявку одесского клуба
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Герич в новом сезоне будет выступать за одесский «Черноморец».
20-летний футболист уже официально внесён в заявку одесского клуба на чемпионат Украинской Премьер-лиги, что подтверждает его переход в команду.
В прошлом сезоне Герич выступал за «Черноморец» на правах аренды, которая, вероятно, была продлена.
В сезоне 2025/26 украинец провел 24 матча в футболке одесского «Черноморца», забил восемь голов, отдал две голевые передачи и помог команде пробиться в Украинскую Премьер-лигу.
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