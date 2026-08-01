ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер киевского Динамо вернулся в родной клуб

Бывший лидер киевского «Динамо» Беньямин Вербич нашел новый клуб — легионер вернулся на родину, где будет выступать за ФК «Целе». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По официальной информации, словенец подписал контракт с местным клубом на четыре года — до 30 июня 2030 года. Вербич перешёл в «Целе» на правах свободного агента.

32-летний словенец является воспитанником «Целе», за первую команду которого он провёл 126 матчей и забил 36 голов, а также отдал 23 голевые передачи.

Самые яркие годы его карьеры пришлись на киевское «Динамо», за которое он выступал с 2018 по 2022 годы и где очень полюбился болельщикам «бело-синих».