ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер киевского Динамо вернулся в родной клуб
Беньямин Вербич подписал контракт с ФК «Целе»
Бывший лидер киевского «Динамо» Беньямин Вербич нашел новый клуб — легионер вернулся на родину, где будет выступать за ФК «Целе». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По официальной информации, словенец подписал контракт с местным клубом на четыре года — до 30 июня 2030 года. Вербич перешёл в «Целе» на правах свободного агента.
32-летний словенец является воспитанником «Целе», за первую команду которого он провёл 126 матчей и забил 36 голов, а также отдал 23 голевые передачи.
Самые яркие годы его карьеры пришлись на киевское «Динамо», за которое он выступал с 2018 по 2022 годы и где очень полюбился болельщикам «бело-синих».
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