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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 08:33 |
3529
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ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер киевского Динамо вернулся в родной клуб

Беньямин Вербич подписал контракт с ФК «Целе»

01 августа 2026, 08:33 |
3529
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ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер киевского Динамо вернулся в родной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич
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Бывший лидер киевского «Динамо» Беньямин Вербич нашел новый клуб — легионер вернулся на родину, где будет выступать за ФК «Целе». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По официальной информации, словенец подписал контракт с местным клубом на четыре года — до 30 июня 2030 года. Вербич перешёл в «Целе» на правах свободного агента.

32-летний словенец является воспитанником «Целе», за первую команду которого он провёл 126 матчей и забил 36 голов, а также отдал 23 голевые передачи.

Самые яркие годы его карьеры пришлись на киевское «Динамо», за которое он выступал с 2018 по 2022 годы и где очень полюбился болельщикам «бело-синих».

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Целе
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Життя помотало , щось дуже погано виглядає 
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