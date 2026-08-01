Элина Свитолина – Александра Эала. Поражение в Вашингтоне. Видеообзор матча

В ночь на 1 августа украинка Элина Свитолина проиграла Александре Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Украинка потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 4:6 за 1 час и 33 минуты.

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Свитолина покинула пятисотник в американской столице с одной победой – во втором круге она одолела Полину Кудерметову.

🏆 WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/4 финала



Александра Еала (Филиппины) – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:3, 6:4

Видеообзор матча