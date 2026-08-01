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  4. Элина Свитолина – Александра Эала. Поражение в Вашингтоне. Видеообзор матча
WTA
01 августа 2026, 04:19 |
73
0

Элина Свитолина – Александра Эала. Поражение в Вашингтоне. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

01 августа 2026, 04:19 |
73
0
Элина Свитолина – Александра Эала. Поражение в Вашингтоне. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Александра Эала
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В ночь на 1 августа украинка Элина Свитолина проиграла Александре Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Украинка потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 4:6 за 1 час и 33 минуты.

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Свитолина покинула пятисотник в американской столице с одной победой – во втором круге она одолела Полину Кудерметову.

🏆 WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/4 финала

Александра Еала (Филиппины) – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:3, 6:4

Видеообзор матча

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Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Эала Элина Свитолина WTA Вашингтон теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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