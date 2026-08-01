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  4. Стародубцева не сыграет в полуфинале парного разряда WTA 250 в Мемфисе
WTA
01 августа 2026, 02:45 |
109
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Стародубцева не сыграет в полуфинале парного разряда WTA 250 в Мемфисе

Юлия и Рената Сарасуа снялись с поединка против Марии Козыревой и Майи Ламсден

01 августа 2026, 02:45 |
109
0
Стародубцева не сыграет в полуфинале парного разряда WTA 250 в Мемфисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сыграет в полуфинале парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Мемфисе, США.

В полуфинале украинка вместе со своей напарницей Ренатой Сарасуа (Мексика) должны были встретиться с тандемом Мария Козырева / Майя Ламсден (Великобритания). Однако поединок, который был запланирован в ночь на 1 августа, не состоится.

Причина снятия Стародубцевой и Сарасуа остается неизвестной. Козырева и Ламсден без борьбы вышли в финале, где сыграют со вторыми сеяными Чан Хао-Чин / Майя Джойнт.

Юлия впервые сыграла в одной паре с Ренатой и впервые в карьере добралась до финала парного разряда на уровне Тура. В Мемфисе Стародубцева и Сарасуа выиграли два матча, одолев дуэты Анита Фрей / Слоан Стивенс и Сторм Хантер / Дезире Кравчик.

Одиночный разряд в Мемфисе Стародубцева покинула в первом же раунде, уступив Слоан Стивенс.

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Майя Ламсден Мария Козырева Юлия Стародубцева Рената Сарасуа WTA Мемфис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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