Стародубцева не сыграет в полуфинале парного разряда WTA 250 в Мемфисе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сыграет в полуфинале парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Мемфисе, США.

В полуфинале украинка вместе со своей напарницей Ренатой Сарасуа (Мексика) должны были встретиться с тандемом Мария Козырева / Майя Ламсден (Великобритания). Однако поединок, который был запланирован в ночь на 1 августа, не состоится.

Причина снятия Стародубцевой и Сарасуа остается неизвестной. Козырева и Ламсден без борьбы вышли в финале, где сыграют со вторыми сеяными Чан Хао-Чин / Майя Джойнт.

Юлия впервые сыграла в одной паре с Ренатой и впервые в карьере добралась до финала парного разряда на уровне Тура. В Мемфисе Стародубцева и Сарасуа выиграли два матча, одолев дуэты Анита Фрей / Слоан Стивенс и Сторм Хантер / Дезире Кравчик.

Одиночный разряд в Мемфисе Стародубцева покинула в первом же раунде, уступив Слоан Стивенс.