Иностранный вингер подписал полноценный контракт с киевским Динамо
Усман Саване включен в заявку «бело-синих» на новый сезон Украинской Премьер-лиги
Малийский вингер Усман Саване подписал полноценный контракт с киевским «Динамо» – соответствующим фото легионер поделился в своих социальных сетях.
Футболист присоединился к тренировочному лагерю молодежной команды «бело-синих» в марте 2026 года, когда покинул «Бамако» и на правах свободного агента перебрался в чемпионат Украины.
После подписания соглашения киевский клуб внес 18-летнего легионера в заявку первой команды на новый сезон. Информация об этом появилась на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.
В прошлом сезоне Саване выступал в составе U-19, где провел шесть матчей и забил один гол. Малиец может сыграть на позиции атакующего полузащитника и флангах атаки.
ФОТО. Усман Саване подписал полноценный контракт с киевским Динамо
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