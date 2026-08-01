Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иностранный вингер подписал полноценный контракт с киевским Динамо
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 15:41 | Обновлено 01 августа 2026, 15:56
1660
9

Иностранный вингер подписал полноценный контракт с киевским Динамо

Усман Саване включен в заявку «бело-синих» на новый сезон Украинской Премьер-лиги

01 августа 2026, 15:41 | Обновлено 01 августа 2026, 15:56
1660
9 Comments
Иностранный вингер подписал полноценный контракт с киевским Динамо
ФК Динамо Киев. Усман Саване
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Малийский вингер Усман Саване подписал полноценный контракт с киевским «Динамо» – соответствующим фото легионер поделился в своих социальных сетях.

Футболист присоединился к тренировочному лагерю молодежной команды «бело-синих» в марте 2026 года, когда покинул «Бамако» и на правах свободного агента перебрался в чемпионат Украины.

После подписания соглашения киевский клуб внес 18-летнего легионера в заявку первой команды на новый сезон. Информация об этом появилась на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне Саване выступал в составе U-19, где провел шесть матчей и забил один гол. Малиец может сыграть на позиции атакующего полузащитника и флангах атаки.

ФОТО. Усман Саване подписал полноценный контракт с киевским Динамо

По теме:
Обменялись голами. Чернигов и Куликов-Белка разошлись миром
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
Волевой разгром. «Кривбасс» без шансов проиграл «Карпатам»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Усман Саване
Николай Тытюк Источник: Instagram
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 31 июля 2026, 18:10 110
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком

Дисквалификация игрока отменена

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игроков Динамо, Шахтера и Полесья
Футбол | 01 августа 2026, 14:44 0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игроков Динамо, Шахтера и Полесья
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игроков Динамо, Шахтера и Полесья

Одесский клуб объявил о присоединении Марьяна Фарины, Владислава Герича и Джери Йоки

Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Футбол | 01.08.2026, 08:32
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Футбол | 01.08.2026, 08:57
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Футбол | 01.08.2026, 02:17
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
.обаний стид
Ответить
+3
Это усиление? Таких пассажиров даже Кудровка не берет
Ответить
+3
А як же дорогу українцям? Де українці будуть грати коли цей Пеле буде в команді? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Шаг к чемпионству 
Ответить
+1
Про 100-% білий, банер мабуть варто повісити чи кричати як сови? Раніше на Шахтар писали, що одні бразильці, так у самих вже 10-11 легіонерів 😁
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Усиление для ТЦК. 
Ответить
0
Популярные новости
Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику
Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику
01.08.2026, 08:07 4
Футбол
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
31.07.2026, 08:15 5
Футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
01.08.2026, 06:59 106
Футбол
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
31.07.2026, 06:05
Футбол
Тупчий объяснил, почему Украина проиграла Польше в плей-офф Лиги наций
Тупчий объяснил, почему Украина проиграла Польше в плей-офф Лиги наций
30.07.2026, 18:27 2
Волейбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 05:32 5
Бокс
ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
01.08.2026, 07:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем