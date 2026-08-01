Иностранный вингер подписал полноценный контракт с киевским Динамо

Малийский вингер Усман Саване подписал полноценный контракт с киевским «Динамо» – соответствующим фото легионер поделился в своих социальных сетях.

Футболист присоединился к тренировочному лагерю молодежной команды «бело-синих» в марте 2026 года, когда покинул «Бамако» и на правах свободного агента перебрался в чемпионат Украины.

После подписания соглашения киевский клуб внес 18-летнего легионера в заявку первой команды на новый сезон. Информация об этом появилась на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне Саване выступал в составе U-19, где провел шесть матчей и забил один гол. Малиец может сыграть на позиции атакующего полузащитника и флангах атаки.

ФОТО. Усман Саване подписал полноценный контракт с киевским Динамо