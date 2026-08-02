ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер нашел клуб для украинца, от которого отказался Туран

Донецкий «Шахтер» определился с будущим центрального защитника Марьяна Фарины. Новый сезон 22-летний футболист проведет в составе одесского «Черноморца».

Украинец уже заявлен за «моряков» на чемпионат Украинской Премьер-лиги, что подтверждает его переход в одесский клуб.

Также в заявку одесситов на новый сезон вошли Даниил Чобоненко, Тимерлан Григорчук, Сергей Корнийчук, Жерри Дюмерси Йока, Назар Байда, Дмитрий Клёц.

В прошлом сезоне Фарина выступал на правах аренды за «Кудровку», где провел 13 матчей. Также он дважды выходил на поле в составе первой команды «Шахтера».