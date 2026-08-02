Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер нашел клуб для украинца, от которого отказался Туран
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 00:28 |
334
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер нашел клуб для украинца, от которого отказался Туран

Фарина заявлен за «Черноморец» в новом сезоне

02 августа 2026, 00:28 |
334
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер нашел клуб для украинца, от которого отказался Туран
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Фарина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Донецкий «Шахтер» определился с будущим центрального защитника Марьяна Фарины. Новый сезон 22-летний футболист проведет в составе одесского «Черноморца».

Украинец уже заявлен за «моряков» на чемпионат Украинской Премьер-лиги, что подтверждает его переход в одесский клуб.

Также в заявку одесситов на новый сезон вошли Даниил Чобоненко, Тимерлан Григорчук, Сергей Корнийчук, Жерри Дюмерси Йока, Назар Байда, Дмитрий Клёц.

В прошлом сезоне Фарина выступал на правах аренды за «Кудровку», где провел 13 матчей. Также он дважды выходил на поле в составе первой команды «Шахтера».

По теме:
Договорились. Ювентус выложит до 50 млн евро за форварда ПСЖ
Новичок Челси установил уникальное достижение в АПЛ
Шахтер может потерять игрока перед ЛЧ. Он разочаровал своим решением
трансферы аренда игрока Шахтер Донецк Черноморец Одесса трансферы УПЛ Марьян Фарина
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Футбол | 01 августа 2026, 22:28 16
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча

В скором времени «Динамо» может возглавить иностранный тренер

Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Футбол | 01 августа 2026, 06:59 106
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол

В клубе ожидают, что футболист вернётся в состав

Тренер Мудрика отреагировал на снятие дисквалификации с футболиста
Футбол | 01.08.2026, 08:02
Тренер Мудрика отреагировал на снятие дисквалификации с футболиста
Тренер Мудрика отреагировал на снятие дисквалификации с футболиста
Ванат упустил шанс, Крапивцов не пропустил. Жирона сгорела Арсеналу
Футбол | 01.08.2026, 23:32
Ванат упустил шанс, Крапивцов не пропустил. Жирона сгорела Арсеналу
Ванат упустил шанс, Крапивцов не пропустил. Жирона сгорела Арсеналу
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Футбол | 01.08.2026, 11:51
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
01.08.2026, 07:55 3
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
01.08.2026, 09:22
Бокс
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
31.07.2026, 08:15 6
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
31.07.2026, 06:05
Футбол
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
01.08.2026, 09:27 4
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
01.08.2026, 08:57 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем