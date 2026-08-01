Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика

Турецкий «Башакшехир» заинтересован в подписании украинского вингера Михаила Мудрика на правах аренды.

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб уже обратился к «Челси» по поводу условий возможной сделки. Стороны могут приступить к переговорам, если удастся достичь договоренности о распределении зарплаты футболиста.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.