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  4. Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Англия
01 августа 2026, 22:48 |
3343
3

Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика

Украинец может перейти в «Башакшехир» на правах аренды

01 августа 2026, 22:48 |
3343
3 Comments
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Турецкий «Башакшехир» заинтересован в подписании украинского вингера Михаила Мудрика на правах аренды.

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб уже обратился к «Челси» по поводу условий возможной сделки. Стороны могут приступить к переговорам, если удастся достичь договоренности о распределении зарплаты футболиста.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ аренда игрока Истанбул Башакшехир
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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мабуть цей автор заканючив договір
з турецькою футбольною асоціацією,
 і тому багатьох сватає в турецькі клуби.))
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Жартівники 
Мудрик не грав 1,5 роки, але ж не до такого дна опускатись   
Ще й зарплату хочуть розподілити 
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