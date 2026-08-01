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Англия
01 августа 2026, 10:37 | Обновлено 01 августа 2026, 10:54
2902
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Челси определил план действий после возвращения Мудрика в футбол

Клуб примет решение по поводу украинца уже в августе, сообщил Романо

01 августа 2026, 10:37 | Обновлено 01 августа 2026, 10:54
2902
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Челси определил план действий после возвращения Мудрика в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Лондонский «Челси» в ближайшее время определится с дальнейшей судьбой украинского вингера Михаила Мудрика после завершения его допингового дела.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «синих» в августе проведёт оценку ситуации и примет решение относительно будущего 25-летнего футболиста.

«В «Челси» оценят Мудрика в ближайшие недели и решат, хотят ли оставить его в команде или, возможно, позволить ему уйти. Один из вариантов — аренда.

Посмотрим, что будет дальше. Сейчас Мудрик хочет только одного — вернуться на поле, играть вместе с партнерами и показывать свои способности. Некоторое время он тренировался индивидуально. Михаил готов, и мы увидим, что произойдет», – заявил Романо.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Фабрицио Романо
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25, ще грати та грати. Це ще легко відбувся 
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