Челси определил план действий после возвращения Мудрика в футбол

Лондонский «Челси» в ближайшее время определится с дальнейшей судьбой украинского вингера Михаила Мудрика после завершения его допингового дела.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «синих» в августе проведёт оценку ситуации и примет решение относительно будущего 25-летнего футболиста.

«В «Челси» оценят Мудрика в ближайшие недели и решат, хотят ли оставить его в команде или, возможно, позволить ему уйти. Один из вариантов — аренда.

Посмотрим, что будет дальше. Сейчас Мудрик хочет только одного — вернуться на поле, играть вместе с партнерами и показывать свои способности. Некоторое время он тренировался индивидуально. Михаил готов, и мы увидим, что произойдет», – заявил Романо.