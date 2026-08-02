Андреа Мальдера выступил с заявлением. Большая трагедия для футбола
Тренер отреагировал на смерть Барези
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера отреагировал на смерть легендарного защитника «Милана» Франко Барези, который ушел из жизни в возрасте 66 лет.
Итальянский специалист опубликовал эмоциональное обращение, напомнив, что Барези унаследовал капитанскую повязку «россонери» от его дяди Альдо Мальдеры.
«Капитанскую повязку, которую ты с гордостью носил на протяжении многих лет, ты унаследовал именно от моего дяди. Ты с честью защищал цвета этого клуба и навсегда останешься человеком, который достойно прославлял эту футболку», – написал Мальдера.
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