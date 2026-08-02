Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андреа Мальдера выступил с заявлением. Большая трагедия для футбола
Италия
02 августа 2026, 09:02 |
1482
0

Андреа Мальдера выступил с заявлением. Большая трагедия для футбола

Тренер отреагировал на смерть Барези

02 августа 2026, 09:02 |
1482
0
Андреа Мальдера выступил с заявлением. Большая трагедия для футбола
УАФ. Андреа Мальдера
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера отреагировал на смерть легендарного защитника «Милана» Франко Барези, который ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Итальянский специалист опубликовал эмоциональное обращение, напомнив, что Барези унаследовал капитанскую повязку «россонери» от его дяди Альдо Мальдеры.

«Капитанскую повязку, которую ты с гордостью носил на протяжении многих лет, ты унаследовал именно от моего дяди. Ты с честью защищал цвета этого клуба и навсегда останешься человеком, который достойно прославлял эту футболку», – написал Мальдера.

По теме:
Трагически погиб юный украинский голкипер
ФОТО. Ведущая DAZN впечатлила фанатов снимками в белом бикини после ЧМ
ФОТО. Звезде фильмов для взрослых писали игрок Ювентуса и тренер
Андреа Мальдера чемпионат Италии по футболу Серия A смерть сборная Италии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Футбол | 02 августа 2026, 09:12 40
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча

В скором времени «Динамо» может возглавить иностранный тренер

ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 02 августа 2026, 02:31 2
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»

Питер убежден, что состоится реванш с Верховеном

Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Футбол | 02.08.2026, 09:44
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
ФОТО. Индийский Дэвид Бекхэм пригласил настоящего Бекхэма к себе домой
Футбол | 02.08.2026, 08:47
ФОТО. Индийский Дэвид Бекхэм пригласил настоящего Бекхэма к себе домой
ФОТО. Индийский Дэвид Бекхэм пригласил настоящего Бекхэма к себе домой
Михаил Мудрик удивил тренера Челси Хаби Алонсо
Футбол | 02.08.2026, 09:38
Михаил Мудрик удивил тренера Челси Хаби Алонсо
Михаил Мудрик удивил тренера Челси Хаби Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
01.08.2026, 08:57 19
Футбол
Плотницкий высказался о матче с Польшей, оценив Украину в Лиге наций
Плотницкий высказался о матче с Польшей, оценив Украину в Лиге наций
01.08.2026, 11:52
Волейбол
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
01.08.2026, 03:55 22
Теннис
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
01.08.2026, 06:59 106
Футбол
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
01.08.2026, 02:17 10
Футбол
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
31.07.2026, 08:15 6
Футбол
Усик рассказал, что будет, если бой с Уайлдером сорвется
Усик рассказал, что будет, если бой с Уайлдером сорвется
31.07.2026, 09:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Вынесено решение по участию сборной россии на ЧМ по хоккею
ОФИЦИАЛЬНО. Вынесено решение по участию сборной россии на ЧМ по хоккею
31.07.2026, 09:01 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем