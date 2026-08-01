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  4. Лунин отреагировал на возвращение Мудрика в большой футбол
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 19:48 |
803
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Лунин отреагировал на возвращение Мудрика в большой футбол

Футболисту сократили дисквалификацию

01 августа 2026, 19:48 |
803
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Лунин отреагировал на возвращение Мудрика в большой футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на возвращение в большой футбол вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«👏🙏💪», – лаконично отреагировал Лунин на возвращение вингера сборной Украины.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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