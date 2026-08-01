Лунин отреагировал на возвращение Мудрика в большой футбол

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на возвращение в большой футбол вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«👏🙏💪», – лаконично отреагировал Лунин на возвращение вингера сборной Украины.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.