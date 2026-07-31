Суркис вошел в пятерку самых молодых вратарей Динамо в еврокубках
Дебютный матч на международной арене голкипер киевлян провел в 20 лет 153 дня
В гостевом поединке с ПАОКом место в воротах «Динамо» занял Вячеслав Суркис. Он стал 24-м и одним из самых молодых голкиперов, задействованным киевлянами за все годы выступления в еврокубках.
Дебютный матч на международной арене Суркис провел в 20 лет 153 дня.
В более юном возрасте начинали свою еврокубковую карьеру в рядах бело-синих только Максим Коваль, Руслан Нещерет, Александр Рыбка и Александр Шовковский.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты вратарей «Динамо» в еврокубках
|
Возраст
|
Вратарь
|
Дебют
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 251 день
|
Максим КОВАЛЬ
|
17.08.2010
|
ЛЧ
|
КР4
|
Аякс
|
1:1 (д)
|
18 лет 287 дней
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
04.11.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
1:2 (г)
|
19 лет 114 дней
|
Александр РЫБКА
|
02.08.2006
|
ЛЧ
|
КР2
|
Металургс
|
4:0 (д)
|
19 лет 220 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
10.08.1994
|
ЛЧ
|
ПР
|
Силькеборг
|
0:0 (г)
|
20 лет 153 дня
|
Вячеслав СУРКИС
|
30.07.2026
|
ЛЕ
|
КР2
|
ПАОК
|
0:2 (г)
|
22 года 55 дня
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
29.07.1998
|
ЛЧ
|
ПР
|
Барри Таун
|
2:1 (г)
|
22 года 72 дня
|
Михаил МИХАЙЛОВ
|
16.09.1981
|
КЧ
|
1/16
|
Трабзонспор
|
1:0 (д)
|
22 года 179 дней
|
Денис БОЙКО
|
27.07.2010
|
ЛЧ
|
КР3
|
Гент
|
3:0 (д)
|
22 года 225 дней
|
Виктор ЧАНОВ
|
03.03.1982
|
КЧ
|
1/4
|
Астон Вилла
|
0:0 (д)
|
22 года 328 дней
|
Виктор ЮРКОВСКИЙ
|
14.09.1977
|
КУ
|
1/32
|
Айнтрахт Бр
|
1:1 (д)
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