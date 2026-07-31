Суркис вошел в пятерку самых молодых вратарей Динамо в еврокубках

В гостевом поединке с ПАОКом место в воротах «Динамо» занял Вячеслав Суркис. Он стал 24-м и одним из самых молодых голкиперов, задействованным киевлянами за все годы выступления в еврокубках.

Дебютный матч на международной арене Суркис провел в 20 лет 153 дня.

В более юном возрасте начинали свою еврокубковую карьеру в рядах бело-синих только Максим Коваль, Руслан Нещерет, Александр Рыбка и Александр Шовковский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты вратарей «Динамо» в еврокубках