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  4. Суркис вошел в пятерку самых молодых вратарей Динамо в еврокубках
Лига конференций
31 июля 2026, 22:57 |
168
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Суркис вошел в пятерку самых молодых вратарей Динамо в еврокубках

Дебютный матч на международной арене голкипер киевлян провел в 20 лет 153 дня

31 июля 2026, 22:57 |
168
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Суркис вошел в пятерку самых молодых вратарей Динамо в еврокубках
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис
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В гостевом поединке с ПАОКом место в воротах «Динамо» занял Вячеслав Суркис. Он стал 24-м и одним из самых молодых голкиперов, задействованным киевлянами за все годы выступления в еврокубках.

Дебютный матч на международной арене Суркис провел в 20 лет 153 дня.

В более юном возрасте начинали свою еврокубковую карьеру в рядах бело-синих только Максим Коваль, Руслан Нещерет, Александр Рыбка и Александр Шовковский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты вратарей «Динамо» в еврокубках

Возраст

Вратарь

Дебют

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

17 лет 251 день

Максим КОВАЛЬ

17.08.2010

ЛЧ

КР4

Аякс

1:1 (д)

18 лет 287 дней

Руслан НЕЩЕРЕТ

04.11.2020

ЛЧ

ГТ

Барселона

1:2 (г)

19 лет 114 дней

Александр РЫБКА

02.08.2006

ЛЧ

КР2

Металургс

4:0 (д)

19 лет 220 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

10.08.1994

ЛЧ

ПР

Силькеборг

0:0 (г)

20 лет 153 дня

Вячеслав СУРКИС

30.07.2026

ЛЕ

КР2

ПАОК

0:2 (г)

22 года 55 дня

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

29.07.1998

ЛЧ

ПР

Барри Таун

2:1 (г)

22 года 72 дня

Михаил МИХАЙЛОВ

16.09.1981

КЧ

1/16

Трабзонспор

1:0 (д)

22 года 179 дней

Денис БОЙКО

27.07.2010

ЛЧ

КР3

Гент

3:0 (д)

22 года 225 дней

Виктор ЧАНОВ

03.03.1982

КЧ

1/4

Астон Вилла

0:0 (д)

22 года 328 дней

Виктор ЮРКОВСКИЙ

14.09.1977

КУ

1/32

Айнтрахт Бр

1:1 (д)
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cуркис младший вошёл в историю как конченный сыночек коллаборанта суркиса. Таким его украинцы все и запомнят собаку!
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