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  4. Автор гола в ворота Колоса: «Может, когда-нибудь догоню Будковского»
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 22:02 |
286
0

Автор гола в ворота Колоса: «Может, когда-нибудь догоню Будковского»

Федор Задорожный – о дебютном голе

31 июля 2026, 22:02 |
286
0
Автор гола в ворота Колоса: «Может, когда-нибудь догоню Будковского»
ФК Заря. Федор Задорожный
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Форвард «Зари» Федор Задорожный поделился впечатлениями от дебютного гола в Украинской Премьер-лиге.

– Девятый поединок в УПЛ и дебютный гол. Он снился?

– Да, конечно, всегда мечтал забить первый гол в УПЛ, и вот это произошло. Я очень рад, что смог сегодня помочь своей команде.

– Футболист с такой антропометрией должно забивать большинство голов головой? Кажется, это был нетипичный для вас гол?

– Я много играл на фланге в «Динамо», поэтому имею практику на фланге. Это для меня привычная позиция, поэтому такой гол – не что-нибудь необычное для меня.

– Символично, что в одном матче забили вы, дебютант, и Филипп Будковский, рекордсмен «Зари» по количеству голов в УПЛ. Что партнер вам сказал? Насколько он влияет на вас на тренировках и в игре?

– Да, Филипп всегда меня поддерживает, помогает и подсказывает на тренировках. Может, когда-нибудь его догоню по голам, очень к этому стремлюсь.

Задорожный поставил точку в матче с «Колосом» (2:0).

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Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
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