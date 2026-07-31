Во субботу, 1 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».

Команды сыграют на стадионе «Горняк». Стартовый свисток главного арбитра Александра Афанасьева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

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В прошлом сезона подопечные Франа Фернандеса набрали 41 балл и заняли девятое место. Криворожский клуб разместился на седьмой позиции, имея в своем активе 48 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляциям

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