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01.08.2026 13:00 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 22:31 |
73
0

Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч первого тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 августа в 13:00 по киевскому времени

31 июля 2026, 22:31 |
73
0
Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог
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Во субботу, 1 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».

Команды сыграют на стадионе «Горняк». Стартовый свисток главного арбитра Александра Афанасьева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прошлом сезона подопечные Франа Фернандеса набрали 41 балл и заняли девятое место. Криворожский клуб разместился на седьмой позиции, имея в своем активе 48 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляциям

Букмекеры betking оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3,34 для «Кривбасса» и 2,26 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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