Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч первого тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 августа в 13:00 по киевскому времени
Во субботу, 1 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».
Команды сыграют на стадионе «Горняк». Стартовый свисток главного арбитра Александра Афанасьева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
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В прошлом сезона подопечные Франа Фернандеса набрали 41 балл и заняли девятое место. Криворожский клуб разместился на седьмой позиции, имея в своем активе 48 пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляциям
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