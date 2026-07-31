ВИДЕО. Воспитанник Динамо в матче Заря – Колос забил первый гол в карьере
Федор Задорожный удвоил преимущество луганской команды на 82-й мин матча 1-го тура УПЛ
19-летний форвард луганской Зари Федор Задорожный забил первый гол в профессиональной карьере.
На 82-й минуте матча 1-го тура УПЛ 2026/27 против Колоса Задорожный сделал счет 2:0 в пользу луганской команды.
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Задорожный начал встречу в резерве Зари и появился на поле 71-й мин вместо Артема Слесаря.
Федор начинал в академии киевского Динамо и выступает за Зарю на правах аренды из киевского клуба.
Первый гол в матче Зари и Колоса на 70-й мин оформил Филип Будковский. Встреча команд стартовала 31 июля в 18:00 по Киеву на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.
❗️ ВИДЕО. Воспитанник Динамо в матче Заря – Колос забил первый гол в карьере
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