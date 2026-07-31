Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Воспитанник Динамо в матче Заря – Колос забил первый гол в карьере
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 19:47 | Обновлено 31 июля 2026, 20:06
578
0

ВИДЕО. Воспитанник Динамо в матче Заря – Колос забил первый гол в карьере

Федор Задорожный удвоил преимущество луганской команды на 82-й мин матча 1-го тура УПЛ

31 июля 2026, 19:47 | Обновлено 31 июля 2026, 20:06
578
0
ВИДЕО. Воспитанник Динамо в матче Заря – Колос забил первый гол в карьере
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

19-летний форвард луганской Зари Федор Задорожный забил первый гол в профессиональной карьере.

На 82-й минуте матча 1-го тура УПЛ 2026/27 против Колоса Задорожный сделал счет 2:0 в пользу луганской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Задорожный начал встречу в резерве Зари и появился на поле 71-й мин вместо Артема Слесаря.

Федор начинал в академии киевского Динамо и выступает за Зарю на правах аренды из киевского клуба.

Первый гол в матче Зари и Колоса на 70-й мин оформил Филип Будковский. Встреча команд стартовала 31 июля в 18:00 по Киеву на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.

❗️ ВИДЕО. Воспитанник Динамо в матче Заря – Колос забил первый гол в карьере

По теме:
Пляжный футбол. Украина проиграла Дании и не попала в Суперфинал Евролиги
Заря – Колос – 2:0. Старт нового сезона УПЛ. Видео голов и обзор матча
Воспользовались численным преимуществом. Заря обыграла Колос
Федор Задорожный видео голов и обзор Заря Луганск Колос Ковалевка Заря - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Футбол | 30 июля 2026, 22:41 280
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу

Киевляне продолжат бороться за евроосень в Лиге конференций

ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 31 июля 2026, 18:10 22
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком

Дисквалификация игрока отменена

Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Футбол | 31.07.2026, 06:23
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала продолжит карьеру в УПЛ
Футбол | 31.07.2026, 18:32
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала продолжит карьеру в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала продолжит карьеру в УПЛ
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Футбол | 31.07.2026, 08:15
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 12
Бокс
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 15
Футбол
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
30.07.2026, 22:42 29
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
29.07.2026, 21:52 227
Футбол
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
30.07.2026, 16:25 42
Волейбол
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
30.07.2026, 17:05 5
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем