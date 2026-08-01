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  4. Челси принял первое решение по поводу Мудрика после его возвращения
Англия
01 августа 2026, 07:32 |
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Челси принял первое решение по поводу Мудрика после его возвращения

Украинский футболист присоединится к команде уже в воскресенье

01 августа 2026, 07:32 |
3333
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Челси принял первое решение по поводу Мудрика после его возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер Михаил Мудрик вскоре вернется в расположение лондонского «Челси» после официального окончания своей дисквалификации.

По информации британского журналиста Бена Джейкобса, 24-летний футболист должен присоединиться к команде во время предсезонного турне. Ожидается, что Мудрик прибудет в лагерь «синих» уже в воскресенье, когда команда будет находиться в Гонконге.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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Дмитрий Олийченко Источник: Бен Джейкобс
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