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  4. Пьер Мунгенге побил рекорд Айилы Юссуфа
Лига конференций
31 июля 2026, 18:58 |
1058
0

Пьер Мунгенге побил рекорд Айилы Юссуфа

Французский форвард стал самым молодым легионером «Динамо» в еврокубках

31 июля 2026, 18:58 |
1058
0
Пьер Мунгенге побил рекорд Айилы Юссуфа
ФК Динамо Киев. Пьер Мунгенге
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В гостевом поединке с ПАОКом состоялся дебют за «Динамо» французского нападающего Пьера Мунгенге. Свой первый матч в рядах киевлян он провел в 19 лет 210 дней, став самым молодым легионером динамовцев в еврокубках.

Прежний рекорд принадлежал нигерийскому защитнику Айиле Юссуфу, который в составе бело-синих стартовал на международной арене в 19 лет 316 дней.

К слову, Мунгенге стал первым футболистом 2008 г.р., сыгравшим за «Динамо». И не только в еврокубках, но и во внутренних турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков «Динамо» в еврокубках

Возраст

Игрок

Дебют

Соперник

Счет

17 лет 251 день

Максим КОВАЛЬ

17.08.2010

Аякс

1:1 (д)

18 лет 14 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

15.08.2020

АЗ

2:0 (д)

18 лет 25 дней

Григорий ЦИТАИШВИЛИ

13.12.2018

Яблонец

1:0 (д)

18 лет 55 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

23.11.1994

Спартак М

0:1 (г)

18 лет 61 день

Антон ЦАРЕНКО

17.08.2022

Бенфика

0:2 (д)

18 лет 119 дней

Сергей РЕБРОВ

30.09.1992

Рапид В

2:3 (г)

18 лет 192 дня

Артем КРАВЕЦ

12.12.2007

Спортинг

0:3 (г)

18 лет 194 дня

Владислав СУПРЯГА

28.08.2018

Аякс

0:0 (д)

18 лет 208 дней

Виталий ЛИСИЦКИЙ

08.11.2000

Манчестер Юн.

0:1 (г)

18 лет 210 дней

Пьер МУНГЕНГЕ

30.07.2026

ПАОК

0:2 (г)
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