Пьер Мунгенге побил рекорд Айилы Юссуфа

В гостевом поединке с ПАОКом состоялся дебют за «Динамо» французского нападающего Пьера Мунгенге. Свой первый матч в рядах киевлян он провел в 19 лет 210 дней, став самым молодым легионером динамовцев в еврокубках.

Прежний рекорд принадлежал нигерийскому защитнику Айиле Юссуфу, который в составе бело-синих стартовал на международной арене в 19 лет 316 дней.

К слову, Мунгенге стал первым футболистом 2008 г.р., сыгравшим за «Динамо». И не только в еврокубках, но и во внутренних турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков «Динамо» в еврокубках