Пьер Мунгенге побил рекорд Айилы Юссуфа
Французский форвард стал самым молодым легионером «Динамо» в еврокубках
В гостевом поединке с ПАОКом состоялся дебют за «Динамо» французского нападающего Пьера Мунгенге. Свой первый матч в рядах киевлян он провел в 19 лет 210 дней, став самым молодым легионером динамовцев в еврокубках.
Прежний рекорд принадлежал нигерийскому защитнику Айиле Юссуфу, который в составе бело-синих стартовал на международной арене в 19 лет 316 дней.
К слову, Мунгенге стал первым футболистом 2008 г.р., сыгравшим за «Динамо». И не только в еврокубках, но и во внутренних турнирах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты игроков «Динамо» в еврокубках
|
Возраст
|
Игрок
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 251 день
|
Максим КОВАЛЬ
|
17.08.2010
|
Аякс
|
1:1 (д)
|
18 лет 14 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
15.08.2020
|
АЗ
|
2:0 (д)
|
18 лет 25 дней
|
Григорий ЦИТАИШВИЛИ
|
13.12.2018
|
Яблонец
|
1:0 (д)
|
18 лет 55 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
23.11.1994
|
Спартак М
|
0:1 (г)
|
18 лет 61 день
|
Антон ЦАРЕНКО
|
17.08.2022
|
Бенфика
|
0:2 (д)
|
18 лет 119 дней
|
Сергей РЕБРОВ
|
30.09.1992
|
Рапид В
|
2:3 (г)
|
18 лет 192 дня
|
Артем КРАВЕЦ
|
12.12.2007
|
Спортинг
|
0:3 (г)
|
18 лет 194 дня
|
Владислав СУПРЯГА
|
28.08.2018
|
Аякс
|
0:0 (д)
|
18 лет 208 дней
|
Виталий ЛИСИЦКИЙ
|
08.11.2000
|
Манчестер Юн.
|
0:1 (г)
|
18 лет 210 дней
|
Пьер МУНГЕНГЕ
|
30.07.2026
|
ПАОК
|
0:2 (г)
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