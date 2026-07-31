Иван ПЕТРЯК: «Суркис сказал: «Покажи яйца и переходи в Динамо»

Бывший вингер «Шахтера» и сборной Украины Иван Петряк рассказал о предложении от киевского «Динамо».

По словам игрока, перед тем как присоединиться к донецкому клубу в 2016 году, ему лично позвонил президент «бело-синих» Игорь Суркис.

«Он разговаривает не так, как [генеральный директор «Шахтера»] Сергей Анатольевич [Палкин], вежливо и на «Вы». Игорь Михайлович звонит и прямо говорит: «Ну, шо там? В «Динамо» идешь? Давай думай! Не знаю, что тебе там дают, в «Динамо» будет больше» (смеется). Он разговаривает проще и откровеннее. Я ответил: «Я подумаю», а он мне: «Давай, покажи яйца! Принимай решение, ты уже не маленький». Почему выбрал «Шахтер»? Вы же понимаете, что «Заря» и «Шахтер» были близкими клубами. Поставили ли меня перед фактом, что я должен перейти в «Шахтер»? Конечно», – пояснил футболист.

Петряк был игроком «Шахтера» с 2016 по 2019 и с 2022 по 2026 годы. За это время он успел сыграть за первую команду «горняков» 27 матчей, в которых забил два гола.