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  4. Иван ПЕТРЯК: «Суркис сказал: «Покажи яйца и переходи в Динамо»
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 19:56 |
802
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Иван ПЕТРЯК: «Суркис сказал: «Покажи яйца и переходи в Динамо»

Вингер рассказал, как мог оказаться в киевском клубе

31 июля 2026, 19:56 |
802
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Иван ПЕТРЯК: «Суркис сказал: «Покажи яйца и переходи в Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк
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Бывший вингер «Шахтера» и сборной Украины Иван Петряк рассказал о предложении от киевского «Динамо».

По словам игрока, перед тем как присоединиться к донецкому клубу в 2016 году, ему лично позвонил президент «бело-синих» Игорь Суркис.

«Он разговаривает не так, как [генеральный директор «Шахтера»] Сергей Анатольевич [Палкин], вежливо и на «Вы». Игорь Михайлович звонит и прямо говорит: «Ну, шо там? В «Динамо» идешь? Давай думай! Не знаю, что тебе там дают, в «Динамо» будет больше» (смеется). Он разговаривает проще и откровеннее. Я ответил: «Я подумаю», а он мне: «Давай, покажи яйца! Принимай решение, ты уже не маленький».

Почему выбрал «Шахтер»? Вы же понимаете, что «Заря» и «Шахтер» были близкими клубами. Поставили ли меня перед фактом, что я должен перейти в «Шахтер»? Конечно», – пояснил футболист.

Петряк был игроком «Шахтера» с 2016 по 2019 и с 2022 по 2026 годы. За это время он успел сыграть за первую команду «горняков» 27 матчей, в которых забил два гола.

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Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Иван Петряк
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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Той випадок, коли все ж таки потрiбно було показати яйця.. 
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