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Англия
31 июля 2026, 20:02 | Обновлено 31 июля 2026, 20:08
2670
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Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол

В клубе ожидают, что футболист вернётся в состав

31 июля 2026, 20:02 | Обновлено 31 июля 2026, 20:08
2670
3 Comments
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Лондонский «Челси» уже определил свои планы относительно будущего украинского вингера Михаила Мудрика.

В клубе положительно восприняли решение Футбольной ассоциации Англии (FA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое позволило 24-летнему футболисту немедленно вернуться к официальным матчам.

Как сообщили источники в «Челси», клуб благодарен FA и WADA за конструктивное сотрудничество, которое помогло достичь справедливого урегулирования дела с учётом обновлённых научных стандартов.

Теперь главным приоритетом для «синих» является возвращение Мудрика в большой футбол. В клубе намерены оказать украинцу всю необходимую поддержку, чтобы он как можно быстрее восстановил игровую форму и без проблем интегрировался в состав команды.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Daily Mail
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Комментарии 3
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Ну супер
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Гарна новина! 
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Про "оновлені наукові стандарти" хотілося б детальніше. Невже ту дозу, яку знайшли у Мишка, зараз не вважають допінгом, а два роки тому вважали? 
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+1
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