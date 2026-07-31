Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
В клубе ожидают, что футболист вернётся в состав
Лондонский «Челси» уже определил свои планы относительно будущего украинского вингера Михаила Мудрика.
В клубе положительно восприняли решение Футбольной ассоциации Англии (FA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое позволило 24-летнему футболисту немедленно вернуться к официальным матчам.
Как сообщили источники в «Челси», клуб благодарен FA и WADA за конструктивное сотрудничество, которое помогло достичь справедливого урегулирования дела с учётом обновлённых научных стандартов.
Теперь главным приоритетом для «синих» является возвращение Мудрика в большой футбол. В клубе намерены оказать украинцу всю необходимую поддержку, чтобы он как можно быстрее восстановил игровую форму и без проблем интегрировался в состав команды.
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