Старт сезона УПЛ 2026/27. Заря – Колос: обнародованы стартовые составы
Поединок первого тура нового сезона чемпионата Украины начнется 31 июля в 18:00
31 июля команды Заря и Колос откроют сезон УПЛ 2026/27.
Перед стартом поединка наставники команд – Виктор Скрипник и Руслан Костышин – назвали стартовые составы своих подопечных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок первого тура новой кампании чемпионата Украины Заря – Колос начнется в 18:00 по Киеву на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.
Стартовые составы на матч Заря – Колос
Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Янич, Кравец, Кушниренко, Мачелюк, Попара, Нестеренко, Слесар, Будковский.
Колос: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Хрипчук, Понедельник – Денисенко, Демченко, Гагнидзе – Салабай, Климчук, Кане.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После фиаско в Греции столичная команда сыграет с ЦСКА София или Карабахом
Сборная Украины по волейболу провела заключительный матч четвертьфинала