Старт сезона УПЛ 2026/27. Заря – Колос: обнародованы стартовые составы

31 июля команды Заря и Колос откроют сезон УПЛ 2026/27.

Перед стартом поединка наставники команд – Виктор Скрипник и Руслан Костышин – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Поединок первого тура новой кампании чемпионата Украины Заря – Колос начнется в 18:00 по Киеву на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

Стартовые составы на матч Заря – Колос

Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Янич, Кравец, Кушниренко, Мачелюк, Попара, Нестеренко, Слесар, Будковский.

Колос: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Хрипчук, Понедельник – Денисенко, Демченко, Гагнидзе – Салабай, Климчук, Кане.