Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт сезона УПЛ 2026/27. Заря – Колос: обнародованы стартовые составы
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 16:55 | Обновлено 31 июля 2026, 17:17
235
0

Старт сезона УПЛ 2026/27. Заря – Колос: обнародованы стартовые составы

Поединок первого тура нового сезона чемпионата Украины начнется 31 июля в 18:00

31 июля 2026, 16:55 | Обновлено 31 июля 2026, 17:17
235
0
Старт сезона УПЛ 2026/27. Заря – Колос: обнародованы стартовые составы
Виктор Скрипник и Руслан Костышин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

31 июля команды Заря и Колос откроют сезон УПЛ 2026/27.

Перед стартом поединка наставники команд – Виктор Скрипник и Руслан Костышин – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок первого тура новой кампании чемпионата Украины Заря – Колос начнется в 18:00 по Киеву на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

Стартовые составы на матч Заря – Колос

Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Янич, Кравец, Кушниренко, Мачелюк, Попара, Нестеренко, Слесар, Будковский.

Колос: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Хрипчук, Понедельник – Денисенко, Демченко, Гагнидзе – Салабай, Климчук, Кане.

По теме:
«Больше, чем просто команда». Сыч эмоционально попрощался с Карпатами
ЮКСА – Александрия – 4:4. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча
Большие амбиции. Нападающий Кривбасса назвал цель команды на сезон
Виктор Скрипник Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы Заря Луганск Колос Ковалевка Заря - Колос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Футбол | 30 июля 2026, 22:42 29
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?

После фиаско в Греции столичная команда сыграет с ЦСКА София или Карабахом

Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Волейбол | 30 июля 2026, 16:25 42
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы

Сборная Украины по волейболу провела заключительный матч четвертьфинала

Классный матч открыл тур Первой лиги: 8 голов, хет-трик и дубль
Футбол | 31.07.2026, 15:21
Классный матч открыл тур Первой лиги: 8 голов, хет-трик и дубль
Классный матч открыл тур Первой лиги: 8 голов, хет-трик и дубль
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Футбол | 31.07.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Футбол | 31.07.2026, 08:15
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
30.07.2026, 17:15
Баскетбол
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 15
Футбол
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
30.07.2026, 22:41 279
Футбол
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
30.07.2026, 23:48 38
Футбол
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 24
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем