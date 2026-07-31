ОФИЦИАЛЬНО. Назначен тренер сборной Чехии. Впервые – иностранец

После завершения ЧМ-2026 сборную Чехии покинул наставник Мирослав Коубек. Федерация футбола объявила о назначении нового тренера – контракт подписал Санти Дения.

Испанец стал первым иностранным тренером в истории чешской национальной команды. Договор подписан до Евро-2028 с опцией продления.

Специалист ранее был ассистентом и временным наставником Атлетико Мадрид (2009 год), а также работал с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными Испании.

Чехия неудачно сыграла на ЧМ-2026, набрав один пункт в группе с ЮАР, Мексикой и Южной Кореей.