ОФИЦИАЛЬНО. Назначен тренер сборной Чехии. Впервые – иностранец
Санти Дения возглавил сборную Чехии после ЧМ-2026
После завершения ЧМ-2026 сборную Чехии покинул наставник Мирослав Коубек. Федерация футбола объявила о назначении нового тренера – контракт подписал Санти Дения.
Испанец стал первым иностранным тренером в истории чешской национальной команды. Договор подписан до Евро-2028 с опцией продления.
Специалист ранее был ассистентом и временным наставником Атлетико Мадрид (2009 год), а также работал с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными Испании.
Чехия неудачно сыграла на ЧМ-2026, набрав один пункт в группе с ЮАР, Мексикой и Южной Кореей.
🇨🇿 Santi Denia has become the new coach of the Czech national football team.— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) July 31, 2026
The 52-year-old Spaniard has agreed a two-year contract with the Football Association of the Czech Republic (FAČR). He will lead the national team for the first time in September's Nations League… pic.twitter.com/SZJEVmgaii
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