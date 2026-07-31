Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Назначен тренер сборной Чехии. Впервые – иностранец
Чемпионат мира
31 июля 2026, 16:35 | Обновлено 31 июля 2026, 17:12
943
0

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен тренер сборной Чехии. Впервые – иностранец

Санти Дения возглавил сборную Чехии после ЧМ-2026

31 июля 2026, 16:35 | Обновлено 31 июля 2026, 17:12
943
0
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен тренер сборной Чехии. Впервые – иностранец
fotbal.cz. Санти Дения
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

После завершения ЧМ-2026 сборную Чехии покинул наставник Мирослав Коубек. Федерация футбола объявила о назначении нового тренера – контракт подписал Санти Дения.

Испанец стал первым иностранным тренером в истории чешской национальной команды. Договор подписан до Евро-2028 с опцией продления.

Специалист ранее был ассистентом и временным наставником Атлетико Мадрид (2009 год), а также работал с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными Испании.

Чехия неудачно сыграла на ЧМ-2026, набрав один пункт в группе с ЮАР, Мексикой и Южной Кореей.

По теме:
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Ньюкасла
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал контракт с новым тренером
Мальдини переоценил себя. Его репутация – не синоним вседозволенности
сборная Чехии по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Футбольная ассоциация Чехии
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Футбол | 31 июля 2026, 08:08 1
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру

Несмотря на интерес со стороны «Ювентуса», вратарь хочет попробовать свои силы в АПЛ

Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян
Футбол | 31 июля 2026, 15:33 0
Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян
Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян

Крог и Аттвелл будут работать на матчах киевлян

Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Футбол | 31.07.2026, 06:05
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Футбол | 30.07.2026, 22:41
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
Футбол | 31.07.2026, 08:48
Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 29
Футбол
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
30.07.2026, 23:48 38
Футбол
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
30.07.2026, 08:57 1
Бокс
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
30.07.2026, 22:42 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем