Александр ИЩЕНКО: «Это будет более высокий уровень»
Экс-руководитель Академии «Динамо» объяснил, чем будет заниматься дальше
Один из самых опытных украинских специалистов Александр Ищенко, который после пятнадцати лет работы во главе футбольной Академии киевского «Динамо» покинул ее по завершении сезона 2025/26, дал интервью корреспонденту Sport.ua.
В нем он рассказал о причине своего увольнения и поделился мыслями о поединке его бывшей команды, житомирского «Полесья», во втором раунде Лиги конференций с «Копенгагеном» (3:3 и 1:2).
– Вы оставили свой пост в клубной структуре «Динамо». Чем это обусловлено: вашим желанием или другими факторами?
– Это все общее: и желание, и решение – руководства и мое личное. По-видимому, пришло время перезагрузки работы Академии. А я остался в структуре динамовского клуба и буду заниматься тем, чем и занимался – это селекционная работа. Скажем так, на более высоком уровне. Так как был на футбольной передовой, так и буду на ней и дальше, только на другой должности.
– Так что теперь следует ожидать каких-то интересных приобретений?
– (Улыбается). Конечно, будем ожидать. Это моя работа. Всё зависит от того, насколько мне удастся делать свое дело качественно.
– Все болельщики «Динамо» давно уже заждались квалифицированных исполнителей – в том числе тех, которые смогут стать достойной заменой предшественникам.
– Будем решать эту проблему.
– Какие впечатления остались у вас от выступления в Лиге конференций «Полесья», которому вы отдали пять сезонов в роли футболиста и восемь лет в качестве тренера?
– Самое главное, что к большому сожалению, проиграли «Копенгагену» незаслуженно. Ведь по игре у «Полесьея» в обоих матчах было преимущество. Причем должен сказать: никто даже не ожидал, что оно будет таким над командой, которая в Лиге чемпионов не была среди аутсайдеров. Мне очень понравилась как организация, так и стиль игры житомирян, но не хватило только одного – реализации. Столько возможностей, сколько имело «Полесье» в Кошице и Копенгагене, хватило бы, пожалуй, сразу на несколько игр. Но получилось так, что в ответной игре «Полесье» забило лишь один мяч, а в первом поединке хоть и забили три, могли сделать это втрое больше. Можно сказать, что победу по сумме двух матчей житомиряне потеряли сами. К большому сожалению.
– В чем видите причину такой слабой реализации?
– Пожалуй, это все же недостаточный уровень мастерства. Это один из главных недостатков. А вторая – это старт нового сезона, первые две официальные игры. Поэтому игрового тонуса и игрового ощущения житомирская команда еще не приобрела. В частности ее группа атаки. Будем надеяться, что в дальнейшем с реализацией у «Полесья» будет гораздо лучше. Но у меня, как и у многих футбольных людей, остался очень и очень горький осадок относительно того, что мы должны были проходить «Копенгаген», который еще до старта еврокубкового турнира считался фаворитом. А на деле получилось так, что фаворитом оказалось именно «Полесье». Но опять-таки, к сожалению, выйти в следующий раунд соревнований не получилось. Не хватило мастерства.
– Вы сказали о горьком осадке по поводу результата противостояния с датчанами.
– Да. Осадок у всех, и у владельца в том числе. Да и, поверьте мне, у всех болельщиков. Что и говорить, очень огорчает конечный результат. Повторюсь: датскую команду «Полесье» должно было пройти.
– Как вы думаете, это поражение не может сказаться негативным образом на игре «Полесье» на старте чемпионата, что уже не раз наблюдалось у наших команд после еврокубковых неудач?
– Оно-то да. Многое связано с логистикой. Нужно сейчас приехать в Украину и сразу готовиться к первому матчу чемпионата, который будет через три дня. Но считаю, что команда, которая прошла полноценные сборы, хоть и будет иметь сложности психологического характера, но вы знаете, что есть такой закон: клин клином вышибается. Чтобы выйти из того психологического состояния и опустошения, нужна победа в ближайшем матче. Хотел бы пожелать «Полесью» успешного старта в чемпионате.
Ранее эксперт был удивлен, что «Полесье» потратило миллионы, но сыграло неудачно.
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