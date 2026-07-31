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31 июля 2026, 13:56 |
237
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Александр ИЩЕНКО: «Это будет более высокий уровень»

Экс-руководитель Академии «Динамо» объяснил, чем будет заниматься дальше

31 июля 2026, 13:56 |
237
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Александр ИЩЕНКО: «Это будет более высокий уровень»
ФК Динамо. Александр Ищенко
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Один из самых опытных украинских специалистов Александр Ищенко, который после пятнадцати лет работы во главе футбольной Академии киевского «Динамо» покинул ее по завершении сезона 2025/26, дал интервью корреспонденту Sport.ua.

В нем он рассказал о причине своего увольнения и поделился мыслями о поединке его бывшей команды, житомирского «Полесья», во втором раунде Лиги конференций с «Копенгагеном» (3:3 и 1:2).

– Вы оставили свой пост в клубной структуре «Динамо». Чем это обусловлено: вашим желанием или другими факторами?

– Это все общее: и желание, и решение – руководства и мое личное. По-видимому, пришло время перезагрузки работы Академии. А я остался в структуре динамовского клуба и буду заниматься тем, чем и занимался – это селекционная работа. Скажем так, на более высоком уровне. Так как был на футбольной передовой, так и буду на ней и дальше, только на другой должности.

– Так что теперь следует ожидать каких-то интересных приобретений?

– (Улыбается). Конечно, будем ожидать. Это моя работа. Всё зависит от того, насколько мне удастся делать свое дело качественно.

– Все болельщики «Динамо» давно уже заждались квалифицированных исполнителей – в том числе тех, которые смогут стать достойной заменой предшественникам.

– Будем решать эту проблему.

– Какие впечатления остались у вас от выступления в Лиге конференций «Полесья», которому вы отдали пять сезонов в роли футболиста и восемь лет в качестве тренера?

– Самое главное, что к большому сожалению, проиграли «Копенгагену» незаслуженно. Ведь по игре у «Полесьея» в обоих матчах было преимущество. Причем должен сказать: никто даже не ожидал, что оно будет таким над командой, которая в Лиге чемпионов не была среди аутсайдеров. Мне очень понравилась как организация, так и стиль игры житомирян, но не хватило только одного – реализации. Столько возможностей, сколько имело «Полесье» в Кошице и Копенгагене, хватило бы, пожалуй, сразу на несколько игр. Но получилось так, что в ответной игре «Полесье» забило лишь один мяч, а в первом поединке хоть и забили три, могли сделать это втрое больше. Можно сказать, что победу по сумме двух матчей житомиряне потеряли сами. К большому сожалению.

– В чем видите причину такой слабой реализации?

– Пожалуй, это все же недостаточный уровень мастерства. Это один из главных недостатков. А вторая – это старт нового сезона, первые две официальные игры. Поэтому игрового тонуса и игрового ощущения житомирская команда еще не приобрела. В частности ее группа атаки. Будем надеяться, что в дальнейшем с реализацией у «Полесья» будет гораздо лучше. Но у меня, как и у многих футбольных людей, остался очень и очень горький осадок относительно того, что мы должны были проходить «Копенгаген», который еще до старта еврокубкового турнира считался фаворитом. А на деле получилось так, что фаворитом оказалось именно «Полесье». Но опять-таки, к сожалению, выйти в следующий раунд соревнований не получилось. Не хватило мастерства.

– Вы сказали о горьком осадке по поводу результата противостояния с датчанами.

– Да. Осадок у всех, и у владельца в том числе. Да и, поверьте мне, у всех болельщиков. Что и говорить, очень огорчает конечный результат. Повторюсь: датскую команду «Полесье» должно было пройти.

– Как вы думаете, это поражение не может сказаться негативным образом на игре «Полесье» на старте чемпионата, что уже не раз наблюдалось у наших команд после еврокубковых неудач?

– Оно-то да. Многое связано с логистикой. Нужно сейчас приехать в Украину и сразу готовиться к первому матчу чемпионата, который будет через три дня. Но считаю, что команда, которая прошла полноценные сборы, хоть и будет иметь сложности психологического характера, но вы знаете, что есть такой закон: клин клином вышибается. Чтобы выйти из того психологического состояния и опустошения, нужна победа в ближайшем матче. Хотел бы пожелать «Полесью» успешного старта в чемпионате.

Ранее эксперт был удивлен, что «Полесье» потратило миллионы, но сыграло неудачно.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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А чого його не запитали про гру Динамо?
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