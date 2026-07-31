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Лига конференций
31 июля 2026, 11:47 | Обновлено 31 июля 2026, 12:21
799
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Украинский тренер объяснил, почему ЛНЗ вылетел из Лиги конференций

Ярослав Вишняк похвалил «фиолетовых»

31 июля 2026, 11:47 | Обновлено 31 июля 2026, 12:21
799
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Украинский тренер объяснил, почему ЛНЗ вылетел из Лиги конференций
ФК ЛНЗ
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Украинский тренер Ярослав Вишняк поделился эмоциями от матча ЛНЗ против Гента (0:0), объяснив, почему «фиолетовые» не смогли квалифицироваться в следующий раунд Лиги конференций.

– Ярослав Васильевич, как в целом оцените противостояние ЛНЗ против Гента?

– Как для дебютанта, черкасцы выглядели довольно неплохо. Они смогли создать проблемы опытному еврокубковому бойцу и не дали ему сыграть в привычный для себя футбол. Более того, фрагментами ЛНЗ удавалось навязывать собственную игру.

В общем, получилось очень конкурентное противостояние – как в первом, так и во втором матче. Команды имели равные шансы на успех. Для дебюта на международной арене это уже хороший результат. Поэтому выступление можно считать удачным. Конечно, всегда хочется большего – пройти дальше и выигрывать, но учитывая уровень соперника и дебютный статус ЛНЗ, это достойный показатель.

– Сложилось впечатление, что второй поединок – точная копия первой игры ЛНЗ с Гентом. Очень плотная борьба

– Да, и в этом полностью заслуга ЛНЗ. Это была игра, которую черкасцы фактически навязали Генту – с прессингом и единоборствами «один в один» почти на всех участках поля.

Были моменты, когда игроки бельгийского клуба вообще не могли выйти из этого давления. Казалось, что вот-вот ЛНЗ дожмет соперника и забьет столь необходимый мяч. Однако команде не хватило реализации этих полумоментов, чтобы превратить удары в голы.

ЛНЗ сыграл в свой привычный футбол, который они демонстрируют и в чемпионате Украины. Учитывая, что происходило на поле, именно черкасцы диктовали свои условия. Сделать это было непросто, ведь в составе Гента выступают технические и опытные исполнители, регулярно играющие в еврокубках.

– Почему, по вашему мнению, за две игры ЛНЗ так и не удалось найти и реализовать свой момент у ворот Гента?

– Мы уже частично затронули эту тему. ЛНЗ строит свою игру в специфическом стиле, и перед матчем было ясно, какой план они готовят.

Что касается того, чего именно не хватило... Знаете, когда команда не достигает победного результата, чаще всего говорят о нехватке результативных или индивидуальных действий. В решающий момент не хватило игрока, который мог проявить мастерство, сделать разницу и решить судьбу эпизода.

Черкасчане навязали борьбу, заставили соперника играть в неудобный для него футбол, но в таких противостояниях критически важно забивать. Можно сказать, что не хватило исполнителя, способного создать момент из ничего, реализовать шанс в игре или же эффективно распорядиться стандартом, ведь в таких равных матчах именно стандарты часто открывают путь к победе, – сказал Вишняк.

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Ярослав Вишняк ЛНЗ Черкассы Гент - ЛНЗ Лига конференций Гент
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Тепер Твердохліб- штатний пенальтіст! Чортило кончене...
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Проиграли потому,что кривоногие не умеют бить пенальти.
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