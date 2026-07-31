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  4. Заря – Колос. Прогноз Александра Шовковского на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 11:37 |
199
0

Заря – Колос. Прогноз Александра Шовковского на матч УПЛ

Экс-тренер Динамо, амбассадор betking – о предстоящем матче-открытии чемпионата Украины

31 июля 2026, 11:37 |
199
0
Заря – Колос. Прогноз Александра Шовковского на матч УПЛ
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Пока украинские клубы вовсю проводят международные матчи на полях Европы, сегодня стартует новый сезон Премьер-лиги. Открывать первый тур будут «Заря» и «Колос» – команды из верхней половины таблицы прошлого сезона, финишировавшие восьмой и шестой соответственно. Луганчане весной заметно прибавили и дали болельщикам повод смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. А «Колос» вновь подтвердил репутацию одной из самых организованных команд УПЛ: всего 25 пропущенных мячей – лучший показатель после «Шахтера» и ЛНЗ.

Так кто же сегодня выглядит убедительнее? «Заря» не выиграла ни одного из шести зарубежных спаррингов. С учетом товарищеского статуса матчей делать далекоидущие выводы не стоит, но проблемы в игре были заметны. К тому же осенью на поле выйдет не совсем тот состав, который мы видели летом: кадровая работа у луганчан традиционно продолжается уже после старта сезона.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Команду покинули Тронтель, Анджушич, Вантух, Мичин, Турбаевский и Нваезе, под вопросом остается Сапутин, а по-настоящему громких усилений все нет и нет. На данный момент «Заря» выглядит скорее ослабленной, чем обновленной.

У «Колоса» подготовка получилась успешнее. Все шесть контрольных матчей команда провела против украинских соперников: пять побед и одна ничья. Ковалевцы также освежили состав – пришли Гончаренко, Катрич, Моргун и Ндукве, снова удалось арендовать Козика, а албанец Касала добавит вариативности в атаке.

После 18:00 мы увидим две команды, которые пока далеки от оптимальных кондиций. И «Заря», и «Колос» умеют терпеть без мяча, редко раскрываются и не относятся к числу самых результативных коллективов лиги. «Колос» играет «верховые» матчи в среднем лишь раз в четыре тура, а в последних очных встречах этих соперников голевое изобилие тоже было редкостью. Более того, «Заря» не может обыграть «Колос» уже семь матчей подряд.

Эксперты почти не сомневаются: в матче открытия вряд ли будет больше двух голов (1.61). Мы же усилим этот сценарий ставкой на осторожный первый тайм. «Выбор СаШо» на матч: тотал меньше 2,5 и ничья в первом тайме – за 2.75 в betking.

Прогноз Александра Шовковского
Заря
31 июля 2026 -
18:00
Колос Ковалевка
Ничья в первом тайме + тотал меньше 2.5 2.75 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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