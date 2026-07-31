Рома обратилась к Довбику, который покинул клуб и перешел в Болонью
Форвард сборной Украины проведет один сезон под руководством Доменико Тедеско
Форвард сборной Украины Артем Довбик покинул итальянскую «Рому» и присоединился к «Болонье», где проведет следующий сезон на правах аренды.
Футболист успешно прошел медосмотр, встретился со спортивным директором и главным тренером «красно-синих», после чего состоялось официальное объявление о переходе.
Римский клуб опубликовал фото 28-летнего украинца в своих социальных сетях и обратился к игроку: «Удачи, Артем Довбик», – написала пресс-служба «волков».
Форвард перебрался в чемпионат Италии в августе 2024 года и провел в футболке римского клуба 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.
«Болонья» заняла восьмое место в Серии А по итогам прошлого сезона, поэтому в новой кампании не будет выступать в еврокубках.
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