Рома обратилась к Довбику, который покинул клуб и перешел в Болонью

Форвард сборной Украины Артем Довбик покинул итальянскую «Рому» и присоединился к «Болонье», где проведет следующий сезон на правах аренды.

Футболист успешно прошел медосмотр, встретился со спортивным директором и главным тренером «красно-синих», после чего состоялось официальное объявление о переходе.

Римский клуб опубликовал фото 28-летнего украинца в своих социальных сетях и обратился к игроку: «Удачи, Артем Довбик», – написала пресс-служба «волков».

Форвард перебрался в чемпионат Италии в августе 2024 года и провел в футболке римского клуба 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.

«Болонья» заняла восьмое место в Серии А по итогам прошлого сезона, поэтому в новой кампании не будет выступать в еврокубках.