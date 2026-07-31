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  4. Рома обратилась к Довбику, который покинул клуб и перешел в Болонью
Италия
31 июля 2026, 11:27 | Обновлено 31 июля 2026, 12:14
1477
0

Рома обратилась к Довбику, который покинул клуб и перешел в Болонью

Форвард сборной Украины проведет один сезон под руководством Доменико Тедеско

31 июля 2026, 11:27 | Обновлено 31 июля 2026, 12:14
1477
0
Рома обратилась к Довбику, который покинул клуб и перешел в Болонью
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Форвард сборной Украины Артем Довбик покинул итальянскую «Рому» и присоединился к «Болонье», где проведет следующий сезон на правах аренды.

Футболист успешно прошел медосмотр, встретился со спортивным директором и главным тренером «красно-синих», после чего состоялось официальное объявление о переходе.

Римский клуб опубликовал фото 28-летнего украинца в своих социальных сетях и обратился к игроку: «Удачи, Артем Довбик», – написала пресс-служба «волков».

Форвард перебрался в чемпионат Италии в августе 2024 года и провел в футболке римского клуба 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.

«Болонья» заняла восьмое место в Серии А по итогам прошлого сезона, поэтому в новой кампании не будет выступать в еврокубках.

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Рома Рим Артем Довбик Болонья трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Рома
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