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31 июля 2026, 01:57 | Обновлено 31 июля 2026, 02:00
166
0

ФОТО. Экс-звезда сборной Англии пойдет танцевать в популярное телешоу

Шон Райт-Филлипс стал участником нового сезона Strictly Come Dancing

31 июля 2026, 01:57 | Обновлено 31 июля 2026, 02:00
166
0
ФОТО. Экс-звезда сборной Англии пойдет танцевать в популярное телешоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Райт-Филлипс
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Бывший футболист «Манчестер Сити», «Челси» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс попробует себя в новом амплуа.

44-летнего экс-игрока официально объявили участником нового сезона популярного британского шоу Strictly Come Dancing.

«Танцы у меня в крови», – пошутил Райт-Филлипс после объявления.

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Новость активно обсуждают футбольные болельщики, а фанаты «Манчестер Сити» уже шутят, что теперь будут смотреть шоу ради своего бывшего любимца.

Райт-Филлипс провел 36 матчей за сборную Англии.

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фото Шон Райт-Филлипс сборная Англии по футболу Манчестер Сити lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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