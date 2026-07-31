ФОТО. Экс-звезда сборной Англии пойдет танцевать в популярное телешоу

Бывший футболист «Манчестер Сити», «Челси» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс попробует себя в новом амплуа.

44-летнего экс-игрока официально объявили участником нового сезона популярного британского шоу Strictly Come Dancing.

«Танцы у меня в крови», – пошутил Райт-Филлипс после объявления.

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Новость активно обсуждают футбольные болельщики, а фанаты «Манчестер Сити» уже шутят, что теперь будут смотреть шоу ради своего бывшего любимца.

Райт-Филлипс провел 36 матчей за сборную Англии.