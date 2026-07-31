ФОТО. Экс-звезда сборной Англии пойдет танцевать в популярное телешоу
Шон Райт-Филлипс стал участником нового сезона Strictly Come Dancing
Бывший футболист «Манчестер Сити», «Челси» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс попробует себя в новом амплуа.
44-летнего экс-игрока официально объявили участником нового сезона популярного британского шоу Strictly Come Dancing.
«Танцы у меня в крови», – пошутил Райт-Филлипс после объявления.
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Новость активно обсуждают футбольные болельщики, а фанаты «Манчестер Сити» уже шутят, что теперь будут смотреть шоу ради своего бывшего любимца.
Райт-Филлипс провел 36 матчей за сборную Англии.
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