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31 июля 2026, 01:00 | Обновлено 31 июля 2026, 01:01
295
0

ВИДЕО. Девушка тверкала перед звездой сборной Франции на горячей вечеринке

Майкл Олисе отдыхает после чемпионата мира в компании девушек на роскошной яхте

31 июля 2026, 01:00 | Обновлено 31 июля 2026, 01:01
295
0
ВИДЕО. Девушка тверкала перед звездой сборной Франции на горячей вечеринке
X. Майкл Олисе
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Футболист «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе привлек внимание соцсетей кадрами со своего летнего отдыха.

24-летний вингер проводит отпуск в Турции, где принял участие в шумной вечеринке на яхте. Видео с отдыха опубликовал в Instagram французский рэпер Izolan.

На кадрах Олисе сидит в солнцезащитных очках с напитком в руке, а вокруг него танцуют девушки в бикини. Особое внимание привлек момент, когда одна из них начала тверкать прямо перед футболистом.

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Видео быстро разошлось по соцсетям и привлекло внимание британских СМИ.

Олисе отправился в отпуск после яркого чемпионата мира-2026 в составе сборной Франции, которая остановилась в полуфинале турнира. Сам футболист стал одним из самых заметных игроков французской команды.

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видео Майкл Олисе Бавария сборная Франции по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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