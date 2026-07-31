ВИДЕО. Девушка тверкала перед звездой сборной Франции на горячей вечеринке

Футболист «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе привлек внимание соцсетей кадрами со своего летнего отдыха.

24-летний вингер проводит отпуск в Турции, где принял участие в шумной вечеринке на яхте. Видео с отдыха опубликовал в Instagram французский рэпер Izolan.

На кадрах Олисе сидит в солнцезащитных очках с напитком в руке, а вокруг него танцуют девушки в бикини. Особое внимание привлек момент, когда одна из них начала тверкать прямо перед футболистом.

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Видео быстро разошлось по соцсетям и привлекло внимание британских СМИ.

Олисе отправился в отпуск после яркого чемпионата мира-2026 в составе сборной Франции, которая остановилась в полуфинале турнира. Сам футболист стал одним из самых заметных игроков французской команды.