Лига Европы01 августа 2026, 08:32 |
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Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Клуб будет готовиться к следующим матчам в Люблине
01 августа 2026, 08:32 |
2839
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что столичный клуб не будет возвращаться в Украину после вылета из Лиги Европы от ПАОКа.
– Следующий матч – 6 августа в Люблине. Планируете готовиться к нему так же в Польше?
– Вы знаете, что мы, к сожалению, не можем использовать собственный стадион и чувствовать полноценную поддержку киевских болельщиков. Поэтому будем готовиться к следующему матчу в Люблине.
«Динамо» дальше ждет квалификация в Лигу конференций, где соперником команды Костюка станет «Карабах».
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Комментарии 6
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Невтомний автор жжот ..)
Це рішення вже ухвалено? Воно остаточне чи фінальне?
І не вздумайте просрати, ніхто вже не повірить у відмазки що поле куйове, переїзди
Динамо Люблін... Звучить
Карабах накидає повну торбу
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