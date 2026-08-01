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  4. Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Лига Европы
01 августа 2026, 08:32 |
2839
6

Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа

Клуб будет готовиться к следующим матчам в Люблине

01 августа 2026, 08:32 |
2839
6 Comments
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что столичный клуб не будет возвращаться в Украину после вылета из Лиги Европы от ПАОКа.

– Следующий матч – 6 августа в Люблине. Планируете готовиться к нему так же в Польше?

– Вы знаете, что мы, к сожалению, не можем использовать собственный стадион и чувствовать полноценную поддержку киевских болельщиков. Поэтому будем готовиться к следующему матчу в Люблине.

«Динамо» дальше ждет квалификация в Лигу конференций, где соперником команды Костюка станет «Карабах».

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Игорь Костюк Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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Невтомний автор жжот ..)
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+3
Це рішення вже ухвалено? Воно остаточне чи фінальне?
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0
І не вздумайте просрати, ніхто вже не повірить у відмазки що поле куйове, переїзди 
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0
Динамо Люблін... Звучить
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-1
Карабах накидає повну торбу
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-3
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