Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что столичный клуб не будет возвращаться в Украину после вылета из Лиги Европы от ПАОКа.

– Следующий матч – 6 августа в Люблине. Планируете готовиться к нему так же в Польше?

– Вы знаете, что мы, к сожалению, не можем использовать собственный стадион и чувствовать полноценную поддержку киевских болельщиков. Поэтому будем готовиться к следующему матчу в Люблине.

«Динамо» дальше ждет квалификация в Лигу конференций, где соперником команды Костюка станет «Карабах».