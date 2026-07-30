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Лига Европы
30 июля 2026, 23:19 |
348
0

Сыч и Мунгенге дебютировали за Динамо Киев

Это произошло в поединке против ПАОКа

30 июля 2026, 23:19 |
348
0
Сыч и Мунгенге дебютировали за Динамо Киев
ФК Динамо Киев
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30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо».

Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этой встрече в составе «Динамо» дебютировали два футболиста: с первых минут на поле вышел украинский защитник Алексей Сыч, а на 86-й минуте спасать игру вышел французский нападающий Пьер Мунгенге.

Оба футболиста присоединились к киевлянам летом. Сыч перешёл из львовских «Карпат», Мунгенге — из парижского «Пари Сен-Жермен».

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Пьер Мунгенге Алексей Сыч Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо дебют
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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